Besni Oliver povedal resnico o svoji bolezni

Konec tedna je po splitskih ulicah zavel tih šepet, da priljubljenega glasbenika Oliverja Dragojevića izdaja zdravje, pojavile so se govorice, da je hudo bolan, kar je menda celo sam priznal in dejal, da so mu odkrili tumor na pljučih. Ob tem je še povedal, da morajo zdravniki opraviti dodatne preiskave in se odločiti, s katerimi metodami se bodo borili proti bolezni.

Na dopustu z družino



V podrobnosti o svojem stanju se ni želel spustiti, hrvaški mediji pa so še naprej razpredali o bolezni. Zdaj pa je glasbeniku prekipelo in se je odločil spregovoriti ter natolcevanjem narediti konec. »Res je, da sem bil v bolnišnici na preiskavah in da bodo morali zdravniki opraviti dodatne preiskave, saj so odkrili nekaj sumljivega. To lahko pomeni, da bodo novice slabe ali pa tudi ne. Videli bomo,« je Oliver dobro razpoložen povedal za Jutarnji list. Pevec trenutno dopustuje na Korčuli, kjer že dolga poletja preživlja z družino.



Ni ga strah

Stari morski volk, kot mu pravijo hrvaški mediji, je okrcal novinarje zaradi njihovega neprofesionalnega poročanja. »Očitno so zgrešili poklic in so zdaj kar vsi zdravniki. Pravim vam, čez kakšen teden bomo vedeli, kaj se mi dogaja. Ali sem se prestrašil, ko so mi zdravniki povedali, da so našli nekakšno tkivo, ki je lahko tumor? Zakaj bi se prestrašil? Star sem sedemdeset let, presenetilo bi me, če ničesar ne bi našli,« je povedal v svojem šaljivem tonu.

Dobra novica je, da je glasbenik glede svojega zdravstvenega stanja zelo optimističen, prav tako njegovi kolegi z glasbene scene. Njegovi prijatelji še pravijo, da Oliver ni v skrbeh in da zdravnikom povsem zaupa. »Najpomembneje pa je, da ima zdaj mir,« so še dejali.