Besna zvezdnica: izmišljaj si sranje o svoji mami

Ne zafrkavaj se z žensko, po kateri se pretaka vročekrven latinski temperament. Potegnil boš namreč ta kratko! To je sporočilo, ki ga je brez dlake na jeziku in olepšavanja kolumbijska lepotica Sofia Vergara posredovala Davidu Perelu, glavnemu uredniku ameriškega tabloida Star Magazine, ki si je, da bi tračarski reviji zvišal naklado in pometel s konkurenco, izmislil zgodbo o zatonu njenega zakona po manj kot letu in pol. »Izmišljaj si sranje o svoji mami!« mu je prav nič v celofan zavito sporočila prek instagrama, ob tem pa izpostavila, da niti laži ne zna izpeljati pravilno od začetka do konca.



Konec je! v velikanskih črkah bolšči z naslovnice revije. Zraven pa v le malenkost manjšem fontu obrazložitev, da so lepotico »ujeli v objemu drugega« in da je »že snela poročni prstan«, ki ji ga je novembra 2015 po le dobro leto dolgi romanci nataknil stanovski kolega Joe Manganiello. Ki je očitno položil ljubezen in zaupanje v napačne roke. Ker pa fotografije povedo neprimerno več od le golih besed, so naslovno zgodbo ozaljšali s fotografijo zakoncev s turobnim izrazom na obrazu. In, seveda, zapeljivo zvezdnico v pretesnem plesnem objemu z neznancem ter njeno golo roko, na kateri ni bilo niti sledi o poročnem prstanu! »Urednik revije je idiot brez primere. Če mi je z roke, da proda izmišljotino, z računalniško obdelavo slike zradiral poročni prstan, potem bi moral poskrbeti, da s spleta in družabnih omrežij izginejo vse fotografije, posnete tisti večer. Na vseh drugih je prstan namreč več kot opazen,« ga je poskušala še naučiti nekaj o njegovem poslu.



Na začetku aprila se je hollywoodska zvezdnica mudila v Rimu, ki kar napeljuje k romanci. In se odeta v tesno obleko, ki radodarno razkriva njene seksi obline, zibala ob zvokih glasbe, objemale pa so jo roke temnolasega mladca. Škandal! so bili prepričani pri reviji, ki pa jo je Vergarova zdaj polila z ledeno mrzlim tušem. V italijansko prestolnico jo je namreč privedel vsakoletni filmski festival Ischia Film and Music Festival Gala s petično podelitvijo nagrad, ki je letos romala tudi v Sofijine roke. Spremljal jo je postaven italijanski filmski producent Andrea Lervolino, pod čigar taktirko je v Italiji snemala triler Bent. »Andrea ni le produciral filma, je tudi moj in Joejev prijatelj. Še nedavno, med velikonočnimi prazniki, naju je obiskal.«



Besedno je spljuvala ameriški tabloid, temu je nemudoma pritrdil še Manganiello, ki so ga označili za moža, ki mu žena natika roge. »Kakšno presenečenje! Z lažmi višajo naklado,« se je posmehnil in dodal, da vsi vedo, da so glavno gorivo revije zlonamerne izmišljotine. »Storite svetu uslugo in revije ne kupujte več!« Kar bo verjetno vsaj pri delu oboževalcev zvezdniškega para verjetno naletelo na posluh, saj je zvezdničina objava v le dveh urah nabrala več kot 100.000 všečkov in vrsto spodbudnih komentarjev podpore lepotici.