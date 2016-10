Ben Stiller premagal raka na prostati

Počutil se je dobro. Nič ni kazalo na to, da njegovo telo morda že bije bitko na življenje in smrt. Pa tudi v njegovi družini ni nikogar, ki bi se že kdaj boril z rakom. Poleg tega pred dvema letoma še ni prestopil petdesetice. A ga je zdravnik vseeno poslal na poseben krvni test, ki razkriva raka na prostati. »Udarilo me je kot strela z jasnega. Sprva sploh nisem vedel, kaj se dogaja,« je zdaj priznal Ben Stiller, ki se je na rutinski test odpravil lahkega srca, zgolj v potrditev, da je vse v redu. A je nazaj dobil zloveščo diagnozo agresivnega tumorja na prostati.

Vse se je upočasnilo. Glasovi so izginili v ozadje skoraj kot nerazumljivo brenčanje, do izraza so prišle zgolj zdravnikove besede, kot so inkontinenca, impotenca, možnosti preživetja. Ben se je že videl, kako pripravlja lasten pogreb. »Zdelo se mi je, da sem zvezda vsakega filma, v katerem junak izve, da ima raka. A težava je bila, da nisem stal pred kamerami, pač pa se je to odvijalo v moji resničnosti.« Da bi bilo vse še malo bolj filmsko – vse se je odvijalo na petek trinajstega.

