Ben Affleck priznal: Princ George je kriv, da je moj sin zbolel

Med televizijsko oddajo je igralec Ben Affleck povedal zgodbo o tem, kako je svojega sina Samuela med potovanjem v London odpeljal v eno izmed igralnic in tam srečal najmlajša člana kraljeve družine. Najprej ni v prostoru opazil nič neobičajnega, nato pa je ugotovil, da se tam igrata princ George in princesa Charlotte, poročajo tudi mediji.

»Prostor je bil kar prazen, nato pa sem opazil, da so bili vsi odrasli zelo lepo oblečeni in so imeli naprave v ušesih. Pomislil sem, da je malce preveč varnostnikov za otroško igralnico. Bil sem zadnji, ki sem opazil, da se moj sin igra s princem in princeso,« je v smehu razložil Ben.

Vendar pa je ta dogodivščina Samuelu povzročila nekaj neprijetnih posledic, saj je takoj zatem zbolel. »Svojemu sinu bom lahko rekel, da se je bolezni nalezel od angleškega kralja!« se je še pošalil.