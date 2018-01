Belim igralcem so barvali kožo

Will Smith in soigralca, ki bosta upodobila Jasmine in Aladina. Foto: Facebook

V zadnjem času se številne produkcijske hiše soočajo z očitki na račun poslovanja, razkritju razsežnosti spolnih zlorab, ki očitno prežemajo filmsko industrijo, so se pridružile obtožbe na račun privilegiranega položaja belih igralcev. Ti neredko upodabljajo predstavnike drugih ras, na primer kitajskih cesarjev, arabskih šejkov, ameriških domorodcev in celo temnopoltih zgodovinskih osebnosti. V nemilosti se je nedavno znašel britanski režiser Guy Ritchie, ki trenutno v predmestju Londona snema film o Aladinu. Gre za težko pričakovano akcijsko produkcijo, v kateri ameriški zvezdnik Will Smith igra slovitega džina, v njej pa naj bi statiste barvali oziroma jim potemnil kožo, čeprav v britanski prestolnici živi kar milijon ljudi iz Azije.



Pri Disneyju so pojasnili, da niso imeli druge možnosti, saj da niso našli dovolj statistov azijskega rodu; preprosto ni bilo dovolj kaskaderjev, plesalcev in dreserjev kamel, da bi lahko normalno snemali. To pa ni vse, film, ki bo na velika platna prišel maja prihodnje leto, naj bi sestavljala najbolj raznolika skupina ljudi v zgodovini vseh Disneyjevih filmov. Sodelovalo naj bi 500 statistov, od tega jih je 400 z različnih koncev sveta, iz Indije, z Bližnjega vzhoda, iz Afrike, Sredozemlja in Azije. Snemanje poteka v studiu Longcross v Surreyju, del pa tudi drugod, puščavski prizori, denimo, v Jordaniji. Prečudovito princeso Jasmine bo upodobila Naomi Scott, v Veliki Britaniji živeča igralka indijskega rodu, Aladina pa v Egiptu rojeni Kanadčan Mena Massoud.





400 statistov ni bilo belcev.

Med najbolj glasnimi obtoževalci Disneyja je 32-letni statist Kaušal Odedra, ki pravi, da je videl 20 belopoltih ljudi, ki so jih v šotorih za ličenje barvali. »S tem nam sporočajo, da so naša barva kože, naša identiteta in naša življenja vredna le toliko kot barva, ki jo lahko nanesemo in umijemo,« se huduje. Pred časom se je pod plazom obtožb znašel tudi Ridley Scott, ker je za film Eksodus: Bogovi in kralji dodelil vlogo Mojzesa Christianu Baleju, vlogo Ramzesa pa Joelu Edgertonu iz Avstralije. Kritiki so mu očitali, da je nespoštljivo, da belci igrajo Egipčane.