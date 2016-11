Beli nasad bo slavil Dianino življenje

Vsi so jo imeli radi, povsod je zbujala velikansko pozornost, ne le zato, ker je bila princesa in pokroviteljica številnih dobrodelnih organizacij, pač pa tudi zato, ker je veljala za stilsko ikono. No, skoraj 20 let po smrti – umrla je v prometni nesreči v Parizu 31. avgusta 1997 – bodo na ogled postavljeni kosi oblačil princese Diane, zaradi katerih je postala modna zvezda.



Februarja bodo v Kensingtonski palači odprli razstavo z naslovom Diana: njena modna zgodba, ki bo prikazala evolucijo princesinega sloga – od zadržanih, romantičnih oblačil, ki jih je nosila ob prvih javnih nastopih, pa do glamurja, elegance v poznejšem življenju. Razstavljenih bo nekaj njenih oblačil, ki so najbolj ostala v spominu, na primer Emanuelov plašč iz modrega tartana, ki ga je nosila konec 80. let prejšnjega stoletja, ko je s princem Charlesom obiskala Benetke, pa bledo roza bluza, v kateri je pozirala za zaročni portret leta 1981, in žametna modra obleka Victorja Edelsteina, ki jo je 1985. nosila v Beli hiši, kjer je plesala z Johnom Travolto.



Princesa je hitro skovala seznam modnih oblikovalcev, ki jih je prosila za pomoč, kadar se je morala udeležiti kakega zvezdniškega sprejema, dobrodelnih prireditev ali pa državniških sprejemov. Med temi velja omeniti Davida Emanuela, v Walesu rojenega oblikovalca, ki ga je skupaj z zdaj že nekdanjo ženo Elizabeth doletelo naročilo, kakršno dobiš le enkrat v življenju: prav njega so prosili, naj ustvari poročno obleko za Diano, ki se je leta 1981 poročila s prestolonaslednikom. Princesa je oboževala prav tako elegantne kostime Catherine Walker, njena oblačila zdaj nosi tudi vojvodinja Cambriška.



Ko je živela v Kensingtonski palači, je Diana občudovala vedno spreminjajoče se cvetlične zasaditve in je pogosto klepetala z vrtnarji. Prihodnje leto bodo vrtnarji v Kensingtonski palači novo zasaditev posvetili Diani in ustvarili bodo (začasni) beli nasad, ki bo zaokrožil, dopolnil razstavo: posadili bodo cvetlice in rastline, ki jih navdihuje spomin na pokojno princeso, njeno življenje, podobo in slog. Spomladi bodo navduševali elegantni tulipani in narcise ter spominčice, poleti bodo klasične angleške vrtnice obkrožale jezerce v parku, rastlinje bo bolj bujno, z okrasnimi travami, ki se bodo dvigale nad kozmejami in morjem ljubkih gavr.



Eleri Lynn, upraviteljica razstave, pravi: »Diana, valižanska princesa, je bila ena najbolj fotografiranih žensk na svetu, njen sleherni modni korak je bil pod drobnogledom. Naša razstava raziskuje zgodbo mlade ženske, ki se je morala hitro naučiti pravil kraljevega in diplomatskega oblačenja, ki je pozornost usmerilo na britansko modno industrijo in oblikovalce. Vidimo njeno naraščajočo samozavest, prevzemanje nadzora nad predstavitvijo, domiselno komuniciranje prek oblek. S tem se lahko poistovetijo mnoge ženske po svetu, upamo, da bomo prihodnje leto imeli veliko obiskovalcev, ki si bodo prišli pobliže ogledat Dianine ikonske obleke v njen nekdanji dom.« Sean Harkin, vodja vrtnarjev v palači, dodaja: »Zame in mojo ekipo je privilegij, da vsak dan skrbimo za prelep vrt Kensingtonske palače, veselimo se, da bomo prihodnje leto ustvarili beli nasad, ki bo slavil življenje ene najbolj slavnih stanovalk palače, valižanske princese. Radi bi ujeli njena energijo in duh, zaradi katerih je bila tako priljubljena.«