Beckhamova kupujeta vilo za 188 milijonov €

Slavna David in Victoria Beckham sta se menda zaljubila: v velikansko supervilo v Los Angelesu, ki ima kar 14 spalnic in 27 kopalnic, stane pa neverjetnih 188 milijonov evrov!

Vila je menda največja v okrožju Los Anegles, stoji na dveh hektarjih, premore pa kar 123 sob. Dobro obveščeni viri pravijo, da jima je prav ta nepremičnina najbolj všeč od vseh, ki sta si jih ogledala potem, ko sta naznanila, da prodajata svoj dom na Bel Airu, vreden 28 milijonov evrov. Tega sta za deset milijonov manj kupila leta 2007, ko je zdaj 41-letni David podpisal pogodbo z losangeleškim nogometim klubom LA Galaxy.

Beckhamova, poročila sta se leta 1999, imata štiri otroke, tri sinove in hčer, sta menda napisala seznam, s katerim sta si pomagala pri iskanju novega domovanja, na njem je vse, kar potrebujejo njuni otroci. In seveda David in Victoria. Tam je zatorej modna steza, ki jo potrebuje 42-letnica pri svojem modnem delu, pa posebno območje za 17-letnega Brooklyna in njegove prijatelje, pa plesni studio za petletno Harper. V vili, ki še najbolj spominja na francoski dvorec, je tudi bazen, ne manjka niti igrišče za tenis, tam so še fitnes, kegljišče in štiri garaže za po dva avtomobila, zunaj pa je dovolj prostora za sto vozil. Ni čudno torej, da je cena gromozanska. Mimogrede: 11-letni Cruz gre očitno vsaj delno po materinih stopinjah, ravno je izdal svoj prvi singel, nedvomno bi rad imel svoj studio. To pa v novi hiši zagotovo ne bo težko, prostora je več kot dovolj.

Ekstravagantna posest močno spominja na njun nekdanji dom v angleškem Hertfordshiru, ki so mu otoški mediji rekli kar Beckinghamska palača. Neki dobro obveščeni vir je za medije povedal: »Vila ima vse, kar Beckhamovi potrebujejo in kar so iskali. Victoria in David sta zelo znana, res se jima ni treba ukvarjati še s tem, da bo kak firbec kar naprej oprezal za njima, no, pri tej vili se to zagotovo ne more zgoditi, ravno nasprotno. Posh bi seveda rada še veličastnost, s katero je mogoče zabavati svetovno elito. Vila ji je všeč, pravi, da jo spominja na Beckinghamsko palačo.«

Posest so dali na trg leta 2009, in sicer za 150 milijonov dolarjev (140 milijonov evrov) – s tem pa je postala ena najdražjih nepremičnin na drugi strani luže. Ko so jo začeli prodajati, so jo opisali kot naj hišo vseh časov, vsaj za zabavo. Dve leti pozneje sta vilo, zgrajeno konec osemdesetih let prejšnjega stoletja za hollywoodskega velikana Aarona Spellinga, očeta igralke Tori Spelling, kupila Petra Ecclestone, hči Bernieja in Slavice Ecclestone, in njen mož James Stunt in tam uživala pet let. V intervjuju leta 2012 je Petra povedala: »Potrebujem prostor, prej sem živela v stanovanju v Londonu, to je zares velika sprememba. Vem, da je hiša velikanska, a v drugih hišah, ki sva si jih ogledala in so bile prav tako velike, sva se počutila kot v muzeju.« Vilo prodajata, ker njuni trije otroci obiskujejo šole v Londonu, kar pomeni, da ne bodo več veliko časa preživljali v Los Angelesu.