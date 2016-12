Beckhamova do svojih otrok kot zvodnika

V srcih Victorie in Davida Beckhama se razrašča starševski ponos. Njun najstarejši sin Brooklyn si kljub rosnim 17 letom že utira pot med veljake fotografije, veliki met pa mu je uspel na začetku tega leta, ko mu je prestižna modna hiša Burberry prepustila pomembno nalogo glavnega fotografa njihove kampanje. Še leto prej je ta ista hiša v središče svojega reklamnega oglasa postavila Romea, srednjega sina Beckhamovih, ki je pri 14 letih že skoraj modni veteran. No, zdaj je na pot zvezdništva zakorakal še njun 11-letni sin Cruz, ki očitno sanja o glasbeni karieri. Ne le, da je te dni izdal svoj prvi uradni singel, podpisal je tudi že pogodbo s Scooterjem Braunom, menedžerjem Justina Bieberja. »Neizmerno ponosen!« se je pohvalil oče bodoče glasbene zvezde, nekdanji nogometni as. Kljub temu da se je nad zvezdniške starše usul plaz kritik, češ da je 11-letnik premlad, da bi bil kos krutosti in komolčarstvu zabavne industrije.



Victoria je prepričana, da je njena družinica neverjetna. »Pojemo, plešemo, igramo nogomet, ukvarjamo se z modo,« se navdušuje. Sploh, ker njeni sinovi že tako mladi žanjejo uspehe na področjih, ki v njih netijo strast. Ostre besede javnosti pa ob tem presliši. Preslišala je opazke o nepotizmu, ko je Brooklyn dobil pomembno fotografsko nalogo, četudi do tedaj s fotografijo še ni imel nikakršnih izkušenj. Podobno kot Romeo svoj manekenski posel za Burberry. Pri obeh se je javnost spraševala, kolikšno vlogo sta igrala slava njunih staršev in dejstvo, da je glava Burberryja, Christopher Bailey, prijatelj Beckhamovih. Še bolj ostre kritike so zaradi mladega Cruza. Televizijski voditelj Piers Morgan, ki je Beckhamova označil za preambiciozna očeta in mamo, ki se do svojih otrok obnašata skoraj kot zvodnika. »To ni Cruzova krivda, saj jih šteje komaj enajst. A me skrbi. Fant bi moral biti v šoli,« se je oglasil Morgan. Svoje dvome glasno izražajo nekateri psihologi in nekdanji najstniški zvezdniki, ki vse predobro vedo, kakšne sledi lahko slava v prezgodnjih letih pusti na mladostnikih. Od prehrambnih motenj do zasvojenosti. Kritikam navkljub je mladi Beckham nad svojim prebojem v svet glasbe podobno navdušen kot njegovi starši. »Zelo sem vznemirjen. To sta dve moji najljubši stvari – petje in božič,« je povedal o božičnem singlu, katerega izkupiček bo šel v dobrodelne namene. Da ga je pod okrilje vzel Braun, menedžer njegovega velikega idola Bieberja, je le dodaten plus. Kljub temu da ves svet dobro ve, kako hitro se je kanadski zvezdnik, ko je zajahal val svetovne slave, iz nedolžnega najstniškega idola spremenil v upornika brez razloga, ki si je že ničkolikokrat nakopal težave s predstavniki zakona.