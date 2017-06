Basist pojedel  preveč kukijev

Zgodba vrhunskega basista Ethana Farmerja, ki je sicer izdal nekaj solističnih albumov, a je morda bolj poznan kot basist glasbenih težkokategornikov, kot so Lionel Ritchie, Janet Jackson, Christina Aguilera, Justin Timberlake, Aretha Franklin, in je na turnejah spremljal tudi nekdaj mega priljubljene skupine New Kids On The Block, Backstreet Boys in Destiny's Child, je kot spisana za kampanjo nasprotnikov legalizacije marihuane. Zaradi reakcije na verjetno pretirano količino marihuane ga je namreč zajel spekter že nevarno negativnih čustev, najverjetneje tudi paranoja, da je zagrabil nož in se začel zabadati.



Reševalci so verjetno videli že marsikaj, a prizor, na katerega so naleteli v losangeleški San Fernando Valley, kljub temu ni nekaj, čemur bi bili pogosto priča. Ko so se okoli desetih zvečer na predzadnji majski dan odzvali na klic na pomoč in oddrveli do stanovanja, jih je tam pričakal iz več vbodnih ran močno krvaveči glasbenik, povsod okoli pa so bili znaki zabave. Prijateljsko ponočevanje, a nekaj se je očitno zalomilo in se je iz splošne razigranosti, ki so jo stopnjevali z omamnimi substancami, sprevrglo v grozo in nasilje. Le da je bila žrtev tudi napadalec.



Tri dni v bolnišnici



Travo lahko kadimo ali jo kot eno izmed sestavin dodamo, denimo, masi za piškote ter spečemo kukije. A tedaj imamo manj nadzora nad tem, koliko psihoaktivne snovi THC vnesemo vase. Tako zaužita namreč potrebuje več časa, da nam razkrije drugačen, omamljen pogled na svet, zato nekateri, ker pač še ne čutijo vpliva, pojedo nekaj z marihuano zabeljenih piškotov preveč. Ko jih butne val, že skoraj cunami THC. To naj bi se dogodilo tudi Farmerju – količina THC, ki je po preveč zaužitih kukijih zaplavala po njegovih žilah, se je izkazala za resnično rušilno. Da je vkorakal že skoraj v vzporedno vesolje, polno groze, strahu, paranoje. Zgrabil je bližnji nož in se začel zabadati. Znova in znova. Reševalcem je močne krvavitve iz več ran na poti do bolnišnice uspelo ustaviti in jih urgentno oskrbeti, glasbenika so do konca zakrpali zdravniki. Basist je bil še tri dni v bolnišnici, zdaj pa je že v domači oskrbi. In če sledite njegovim čivkom, se okoli njega precej pogosto vrti njegova mama. »Hvala za vso podporo in molitve. Odlično okrevam,« se je zahvalil oboževalcem.