Baronova hči združila Harryja in Meghan

Baronova hči naj bi bila tista, zaradi katere sta zdaj princ Harry in Meghan Markle tik pred poroko. Violet von Westenholz, 33-letna piarovka pri modni blagovni znamki Ralph Lauren, je julija 2016 organizirala zmenek igralke in princa. Njen oče je olimpijski smučar baron Piers von Westenholz, sicer prijatelj Harryjevega očeta princa Charlesa. Violet in Harry se tako poznata že od mladih nog, Meghan je spoznala nedavno, med svojim delom. Ko sta 33-letni Harry in 36-letna Meghan oznanila zaroko, sta povedala, da sta se spoznala prek skupne prijateljice, a da bi rada zaščitila njeno zasebnost. Violet, ki se je nekoč sestajala s pevcem Jamesom Bluntom, ni hotela ne potrditi ne zanikati, ali je zares ona igrala vlogo Amorja. »O tem naj govorijo drugi. Lepa zgodba je in verjamem, da bosta skupaj zares srečna. Vesela sem, da sta srečna.«

No, zaročenca urejata vse za majsko poroko, menda želita nadzorovati prav vsako podrobnost, tudi hrano in pijačo, ki bosta »najboljše britansko«. Podrobnosti težko pričakovanega dogodka kajpak ostajajo skrivnost. Mnoge zanima, kateri kraljevski naziv bosta nosila, člani kraljeve družine s poroko dobijo novega, prav tako njihovi izbranci oziroma izvoljenke. Poznavalci menijo, da jima bo kraljica Elizabeta II. dodelila naziv vojvode in vojvodinje Sussexa, med pobiralci stav je priljubljen tudi škotski naziv, in sicer grof in grofica Rossa. Preteklost tega naziva je strašna – nosil ga je kralj Karel I., ki so ga 1649. obglavili zaradi veleizdaje –, zato ga monarhinja morda le ne bo dodelila mlademu paru. Drugi v vrsti je naziv grof in grofica Dumbartona, ki ga pogosto dobijo drugi sinovi.

Kadar je na Škotskem, je Harryjev oče princ Charles znan kot vojvoda Rothesaya, princ William in Kate, ki sta s poroko dobila naziv vojvoda in vojvodinja Cambriška, na Škotskem nosita naziv grof in grofica Strathearna. No, za kateri naziv se bo kraljica odločila, bo znano 19. maja, ko bo na gradu Windsor velika poroka.