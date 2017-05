Srbska folk zvezda Seka Aleksić je v teh dneh izdala nov album Koma. Novost je pospremila z ekskluzivno zabavo v prestižni beograjski restavraciji Vila Jelena, nanjo pa povabila le posebne izbrance. Po rdeči preprogi so se tako sprehodile številne balkanske dive, ki so pripravile pravo parado bujnih oblin v seksi modnih oblačilih. Za to priložnost se je še posebno potrudila gostiteljica, ki je oblekla oprijeto rdečo obleko z globokim dekoltejem. »Za rdečo sem se odločila, ker pomeni veselje. Rada bi znova postala mati, če bo bog dal. To je moja največja želja. Letos imamo le promocijo albuma, saj mama hiti k otroku,« je na dogodku razkrila 36-letnica, ki je septembra lani prvič rodila. Z možem Veljkom Piljkićem sta se razveselila sina Jakova. Seka je celotni zadnji album posnela med nosečnostjo, zato je ta, pravi, njen najljubši v življenju.



Sekine zabave so se med drugim udeležile Goga Sekulić, Mia Borisavljević, Ana Bekuta, Tijana Dapčević ter številni drugi znani obrazi srbske estrade. Gostje so gostiteljico zasuli s cvetjem in darili – njene prijateljice so kar tekmovale, katera ji bo prinesla lepši in večji šopek. Zabava je trajala pozno v noč. Seka pa vendarle ni ostala do poznih večernih ur – mamici se je mudilo domov k otročičku.