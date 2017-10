Balet obvezen, domača naloga ne

Britanski princ, ki sicer šteje komaj štiri leta, a ga v prihodnosti čaka prestol te otoške države, je pred dnevi prestopil prag prestižne londonske šole. Preden se guljenje šolskih klopi in s tem ure učenja zares začno, pa bo George najprej dve leti preživel v t. i. pripravnici. Čeprav je ta bolj resna od našega vrtca, predvsem pa je čas, ki ga otroci tam preživijo, bolj organiziran in napolnjen z različnimi aktivnostmi, učitelji poskrbijo, da ostane tudi dovolj časa za igro. Za tiste bolj ambiciozne oziroma bolje rečeno tiste z bolj ambicioznimi starši, je na voljo denimo debatni krožek. Malčki, ki bodo morali v pripravnici na starše čakati nekoliko dlje, se bodo lahko zamotili s kar 24 dejavnostmi oziroma krožki. Ti pa niso nič kaj podobni tistim, ki jih imajo na voljo naši vrtičkarji in šolarji.

V šoli, ki jo obiskuje George, so namreč na voljo krožki iz filozofije, italijanščine, sabljanje, golf, lončarstvo in pisanje pesmi. Da bi poskrbeli za dobro držo in prožna telesa malčkov, je v šoli Thomas's school v Battersea do sedmega leta starosti tako za dečke kot deklice obvezno učenje baleta, pri tem pa jih v živo spremlja pianist, kar je posebnost te šole. Britanci tako že nestrpno pričakujejo, da bi izvedeli, ali je mali George po svoji pokojni babici, princesi Diani, morda podedoval strast do plesa. Če bo zanj v prihajajočih letih učenje baleta obvezno, pa mu nekaj časa še ne bo treba pisati domačih nalog. Šola starše, ki za svoje malčke želijo le najboljšo izobrazbo, namreč spodbuja, naj jim doma dovolijo, da se odpočijejo in malo tudi polenarijo. Učenja je bilo dovolj v šoli, pravijo.

Stisk roke

George se bo lahko učil filozofije, italijanščine, sabljanja, golfa ali obiskoval debatni krožek.

V šoli ne jemljejo resno le izobrazbe, temveč tudi manire. Vsak dan se tako začne in konča s stiskom roke. Od učencev se pričakuje tudi, da bodo do sošolcev in učiteljev prijazni in spoštljivi. Tudi zdravje varovancev je v Thomas's skrajno resna stvar in to se začne s pravilno prehrano. Hrenovk, hamburgerjev in podobnih pri otrocih priljubljenih jedi tam tako ni na voljo. Obroki ne vsebujejo ojačevalcev okusov in drugih dodatkov, hidrogeniranih maščob, preveč soli ali sladkorja. Na meniju je tako denimo jagnječji ragu, skuša na posteljici iz leče ter svinjski golaž s papriko. »Zavedamo se, da uravnotežena prehrana stimulira možgane, izboljša koncentracijo in spomin ter otrokom pomaga pri učenju,« pravijo. A samo hrana ni dovolj za zdravje malčkov, zato v šoli velik poudarek dajejo tudi fizični aktivnosti. Čeprav se vsi starši strinjajo, da malčkom to izjemno koristi, pa mnogim ni všeč, da šola spodbuja tekmovalnost.

Kljub temu, da bi v to šolo svoje malčke radi vpisali vsi ambiciozni starši, ki svoje otroke vidijo kot nekoč uspešne odrasle, pa ni dovolj le to, da imajo dovolj pod palcem. Mimogrede, šolnina znaša od 6400 evrov na semester za najmlajše in naraste na 7200 evrov na semester za sedemletnike. Že pri dveh ali treh letih morajo otroci na sprejemne izpite. Ker večina takrat še ne zna brati ali pisati, je poudarek na njihovi naravni inteligenci.