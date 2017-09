»Baby boom«: otroka pričakujejo tri sestre

Khloe Kardashian in Tristan Thompson pričakujeta otroka, poročajo ameriški portali UsWeekly, People in TMZ. Triintridesetletna resničnostna zvezdnica in 26-letni košarkar naj bi otroka dobila februarja, prav tako pa tudi njena 20-letna sestra, Kylie Jenner. Januarja prihodnje leto pa naj bi tretjega otroka ob pomoči nadomestne matere dočakala tudi Kim Kardashian in Kanye West.

Khloe in Tristan naj bi bila navdušena nad veselo novico. Ker je imela Khloe v preteklosti precej težav z zanositvijo, ni nič nenavadnega, da se jima s Tristanom ni mudilo oznaniti vesele vesti. »To je odlična novica. Ne bo le postala mama, otroka bo vzgajala z moškim, ki ga resnično ljubi. Vsi so tako zelo veseli zanju,« je dejal vir, ki je blizu paru.

Khloe je sicer že napovedala, da si želi, da bi imela veliko družino in toliko otrok kot njena mama.

Čeprav bo to prvi otrok za Khloe, pa ima njen partner iz prejšnje zveze že enega otroka, ki mu je ime Prince. V družinski resničnostni oddaji je povedala: »Želi imeti pet ali šest otrok z menoj. Kar je res krasno. Začela bova pri enem in nadaljevala. To je najboljše razmerje, kar sem jih kdaj imela. Ne potrebujem prstana, da bi to dokazoval.«

