Avstrijci v šoku, zvezdnik Gorskega zdravnika mrtev

S svojo vlogo v Schlosshotel Orth se je zasidral v srca gledalcev. Klaus Wildbolz je bil eden tistih, ki so na malih zaslonih kraljevali desetletja in ni bilo ženske, ki ne bi vzdihovala za njim. Igralec švicarskih korenin je po krajši bolezni umrl na Dunaju v starosti 79 let, je sporočil njegov tiskovni predstavnik, poroča Spiegel.de.

Rodil se je na Dunaju 25. avgusta 1937. V Švici in Avstriji je odraščal z bratom dvojčkom. Diplomiral je na prestižni fakulteti Reinhardt, nato je svoje srce posvetil gledališču. Vsestranski umetnik je nastopal v Luzernu, Stuttgartu, Düsseldorfu, Berlinu in Dunaj, prav tako na odrih v Salzburgu.

Kmalu se je znašel tudi na televiziji. Igral je v priljubljenih nanizankah Schwarzwaldska klinika ter prvotni različici Gorskega zdravnika, katere današnja priredba je izjemno priljubljena. Leta 1975 je ob Avi Gardner in Timothyju Daltonu zaigral v vohunskem trilerju Permission to Kill.