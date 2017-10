Asterix za rekordnega 1,4 milijona

Originalna ilustracija naslovnice enega izmed zgodnjih stripov o galskem junaku Asterixu je na dražbi v Parizu dosegla astronomsko vrednost – 1,4 milijona evrov. To je kar sedemkrat več od pričakovane vsote. Ilustracijo sta namreč podpisala Asterixova avtorja Albert Uderzo in Rene Goscinny, narisana pa je bila za leta 1965 izdani strip Okrog Galije z Asterixom (Le Tour de Gaule), ki je v letu 1963 izhajal v francoski reviji Pilote. Podobno visoko ceno – 1,2 milijona evrov – je na dražbi pri hiši Drouot dosegla tudi ilustracija Poglavarjevega ščita (Le bouclier arverne) iz leta 1967. Obe ilustraciji sta bili posvečeni francoskemu televizijskemu in filmskemu producentu Pierru Tcherniu.

Svetovna uspešnica

Prigode galskega junaka Asterixa in njegovega najboljšega prijatelja Obelixa iz vasice, ki se upira Rimljanom, so bile doslej prodane v več kot 370 milijonih izvodov, prevedene pa so v več kot sto svetovnih jezikov. Po njunih dogodivščinah so posneli devet animiranih in štiri igrane filme. Asterixov scenarist Goscinny je umrl leta 1977, ilustrator Uderzo pa je pred šestimi leti vajeti predal drugim umetnikom.

370 milijonov stripov o Asterixu je bilo natisnjenih po vsem svetu.

In prav ta teden bo premiero doživel že 37. strip o Asterixu, naslovljen Astérix et la Transitalique (Chariot Race), v kateri se Asterix in Obelix odzoveta Cezarjevemu povabilu na dirko s kočijami po Italiji. Glavni antijunak, Cezarjev zakrinkani izbranec, nosi ime Coronavirus po dihalni bolezni sars (sindrom akutne respiratorne stiske), ki je divjala po svetu v letih 2002 in 2003 in sprožila velike strahove pred pandemijo. Gre za tretji strip, ki ga je napisal Jean-Yves Ferri, ilustriral pa Didier Conrad. Natisnili so že pet milijonov kopij stripa, od katerih bosta kar dva milijona namenjena francoskemu trgu. Novega Asterixa, v katerem ima Obelix večjo vlogo kot po navadi, je osebno pohvalil tudi 90-letni Albert Uderzo.