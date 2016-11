Ashton eno leto brezdomec

Ko bi lahko videli v prihodnost, bi verjetno marsikaj storili drugače. Tudi Ashton Kutcher, ki je na začetku leta 2011 prodal svojo vilo, ki jo je kupil sedem let poprej. Tega verjetno ne bi storil, ko bi vedel, da bo že par mesecev pozneje razpadel njegov zakon s stanovsko kolegico Demi Moore.



Pozorni stanodajalci



Zato je tiste jeseni nenadoma ostal brez žene, z dolgotrajno in precej umazano ločitvijo pred sabo in brez strehe nad glavo. »Potem ko sva se z Demi razšla, najprej nisem imel hiše ali stanovanja, kjer bi lahko živel. Zato sem začel živeti po stanovanjih, ki so jih ljudje oddajali v najem na spletnem portalu air b'n'b,« razkriva Kutcher, ki si je v naslednjih 12 mesecih dodobra prisvojil nomadski življenjski slog. Bila je sreča v nesreči. Ko ne bi sočasno postal brezdomec in skorajšnji ločenec, primoran v življenje po stanovanjih tujcev, morda nikoli ne bi spoznal radodarnosti in ljubeznivosti popolnih neznancev. Zaradi ločitve, morda tudi, da bi malce pozabil in omilil srčno bolečino, je namreč poletel čez lužo in v Evropi pristal sredi trde noči. »V svojo air b'n'b nastanitev sem prispel pozno, okoli dveh zjutraj. Tam pa sta me na mizi v jedilnici pričakala kozarec vina in večerja! Čarobno! Bilo je prav to, kar sem v tistem trenutku potreboval,« se spominja igralec, še vedno malce presenečen, kako je lahko nekdo tako skrben in pozoren do nekoga, ki ga nikoli ni spoznal. Čeprav je s tem priznanjem malce pristavil tudi svoj piskrček, saj je ne nazadnje eden od prvih investitorjev v uspešen portal air b'n'b. Vse od leta 2011.