Aretirali Madonninega sina

Zgodilo se je to, česar se je najbolj bala, ko se je z nekdanjim možem Guyem Ritchiejem zapletla v žolčno bitko za skrbništvo nad njunim danes 16-letnim sinom Roccom. Kajti čeprav Madonna slovi kot kraljica škandalov in večna upornica, si tovrstne svobodomiselnosti in življenja brez nadzora ni želela za najstniškega sina. Zanj je želela (in zahtevala), da hodi v šolo, se ogiba alkoholu in cigaretam ter da nikakor ne poseda brezdelno po parkih. A ko je mladenič začel – kot je želel – živeti z očetom na drugi strani luže, ga mati ni imela več na vajetih, zdaj pa so se uresničili njeni največji strahovi. Prišel je navzkriž z zakonom in si zaradi posedovanja marihuane prislužil prvo aretacijo.



To je njegov prvi prestopek, ob tem, da je mladoleten. Zato se mu v prihodnosti ne obetajo hujše sankcije, najverjetneje bo moral zgolj obiskovati svetovalno delavnico. Vseeno pa bo nekje v policijskih arhivih zabeležen njegov prestopek. To Madonni nikakor ni pogodu. Posebno ker si je mladenič že pred bližnjim srečanjem s predstavniki zakona v londonski soseski, kjer živi z očetom, prislužil nič kaj laskavi sloves. »Vsi v okolišu ga poznajo. A ne ker je sin zvezdniških staršev, temveč ker se že kar dolgo vede precej sumljivo,« je povedal vir. In prav tamkajšnji stanovalci, ki jim je Roccovo vedenje presedlo, so bili tisti, ki so poklicali može v modrem. Videli so ga, kot že tolikokrat poprej, kako brezciljno sloni na zidu in »kadi drogo«. Ko pa so se mu na klic prebivalcev približali policisti, je fante hitro nekaj odvrgel. A pri tem ni bil dovolj pozoren, saj so njihove izurjene oči na njegovem suknjiču opazile prepovedano substanco. To je bil zadosten povod, da so preiskali njegov nahrbtnik, v njem pa je skrival manjšo količino marihuane.