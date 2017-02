Antonia Banderasa  hudo stisnilo v prsih

Morda še vedno izžareva moški magnetizem in neuničljivost mladca, a vendar niti hollywoodski težkokategornik Antonio Banderas s 56 leti ni imun proti naporom vsakdana. Niti on ni iz neuničljivega jekla. In čeprav se je odmaknil od vrveža zabavne industrije in redno krepi svoje telo, mu je to zdaj pokazalo zobe. Med redno telesno vadbo, med katero je morda malce pretiraval, ga je namreč močno stisnilo v prsih. Zagrabila ga je tako neznosna bolečina, da so ga morali z rešilcem odpeljati v bližnjo bolnišnico.



Spokoj in svoboda



Pred dobrima dvema letoma, ko je razpadel njegov zakon z Melanie Griffith, je vse v življenju obrnil na glavo. Ne le da je vnovič začel guliti šolske klopi in se je v londonski šoli za modno oblikovanje začel učiti krojenja, ampak je tedaj za sabo pustil tudi vselej živahni in z zabavami nasičeni svet Hollywooda in se preselil na drugo stan luže, v umirjeno okolje angleške grofije Surrey. Za dva milijona in pol si je kupil podeželsko vilo, obdano z zelenjem, in užival v okoliškem miru. »Ta hiša mi ponuja spokoj, preprostost vsakdana in svobodo, ki jih zdaj nujno potrebujem. Tukajšnje okolje mi je pisano na kožo, naravnost čarobno je. Nisem več moški, ki bi užival na zabavah. Zdaj mi več pomeni mir, v katerem se lahko posvečam pisanju scenarijev,« je povedal zvezdnik, ki je okoliške gozdove izkoristil tudi za ohranjanje kondicije. »Prekolesaril sem že vso širšo okolico. Obožujem dejstvo, da sem obdan z naravo. Ljubim opazovanje srn in lisic, ki se prikradejo v bližino mojega vrta.« A čeprav je telesna vadba del njegove vsakodnevne rutine, si je zdaj očitno naložil več, ko je zmoglo njegovo srce. »Doživel sem zdravstveni preplah. Manjšo epizodo,« je nič kaj natančno povedal zvezdnik, ki so ga zaradi grožnje srčnega napada, medtem ko se je doma znojil in napenjal mišice, odpeljali v bolnišnico. Tam so ga imeli zdravniki še nekaj časa na očeh, dokler se niso prepričali, da je z njim vse v najlepšem redu.



V srednjih letih se je sicer odmaknil na podeželje, a kljub temu ni pobegnil stresu in naporom sedme umetnosti. Pred dvema letoma se je namreč lotil filma 33, ki pripoveduje grozljivo zgodbo čilenskih rudarjev, ki so ujeti v jaških zasutega rudnika na rešitev čakali dobra dva meseca. A čeprav je njihovo zgodbo zgolj prenešal na trak, je vloga pustila sledi tudi na njegovem telesu. »Del, ki smo ga snemali v rudnikih, je od nas zahteval precejšnji davek. V zraku, ki smo ga dihali, je bilo precej metana, da se še več dni nisem mogel znebiti kovinskega priokusa v ustih. Upravljati smo morali tudi težka vozila, ki so v zrak izpuščala ogromno ogljikovega dioksida in smo ga vdihavali, vse naokoli pa so padali grušč, kamni in skale.«