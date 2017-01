Angelinino posvojenko želi videti prava mati

Životarila je v sirotišnici, saj ji je mamo vzel aids. Bila je podhranjena, skoraj na robu smrti. V takšnem stanju je Angelina Jolie pred enajstimi leti v etiopski sirotišnici v Adis Abebi naletela na tedaj komaj šestmesečno Zaharo, ki se ji je v trenutku usedla v srce. Zato jo iztrgala iz primeža skoraj gotove smrti in jo odpeljala s seboj, s čimer se je malčičino življenje kot z zamahom s čarobno palico povsem spremenilo. Zdaj pa so v življenje zvezdniške mame in posvojene hčerke začeli vdirati duhovi dekličine preteklosti. »Vsi enkrat umremo. A še preden pride moj čas, si želim, da Zahara ve zame in za svojo družino iz Etiopije. Mislim, da ni preveč, ko prosim Angelino, da bi mi s hčerko dovolila vsaj govoriti,« se je na medije obrnila Mentewab Dawit Lebiso, Zaharina biološka mati, ki se je v obupu revščine, bolezni in strahu pred samohranilstvom odpovedala svoji edinki. Njena mati, Zaharina babica, pa je tedaj podala uradno, četudi lažno izjavo, da je deklica izgubila starše zaradi aidsa.

