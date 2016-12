Angelina samo še hujša in verižno kadi

Kjer je dim, tam je tudi Angelina Jolie, so ljudski rek nekoliko obrnili v ZDA. Najslavnejša ločenka ta hip namreč preživlja najhujše trenutke življenja. V medijih se ne pojavlja pogosto, vendar je tem vseeno uspelo ugotoviti, da je povsem shirana in živčna, ob tem pa pokadi najmanj dve škatli cigaret na dan.



Enainštiridesetletna igralka, ki si je iz strahu pred rakom, zaradi katerega je umrla njena mama, dala operativno odstraniti dele telesa, kjer bi se morebiti lahko razvil, menda kadi kot turek in nič ne je. Vse to zaradi stresa, ki ga doživlja, odkar je vložila zahtevo za ločitev od Brada Pitta in zahtevala popolno skrbništvo nad vsemi šestimi otroki.



Že prej zelo suha zvezdnica naj bi po poročanju spletnega portala RadarOnline ob višini 169 centimetrov tehtala samo še 34 kilogramov, kar je skoraj samo polovica normalne teže za njeno višino. Njeno hiranje se je napovedovalo že konec aprila letos, ko so svet obšle fotografije povsem shujšane Angie, ki je zapuščala restavracijo v Londonu. Na njih je bila samo še kost in koža, zelo bleda, upadlih lic, siva obleka pa je bila mnogo prevelika za njeno upadlo telo. Septembra smo izvedeli, da se par ločuje, in njena agonija se samo še stopnjuje.



Brad na letalu ni bil nasilen



Medtem ko se najslavnejši par na svetu ločuje, predvsem gre obema za skrbništvo nad otroki, so Angelini po pripovedovanju njenih bližnjih povsem popustili živci. Zahteva namreč popolno skrbništvo nad otroki, njen bodoči nekdanji mož pa se s tem ne strinja in se zavzema za skupno skrbništvo, kar je tudi po kalifornijski zakonodaji največkrat uveljavljeni način razdeljevanja skrbi za otroke med nekdanjimi zakonci. Menda je Angie povsem strla ugotovitev sodišča, da Brad med poletom ni bil nasilen do njunega sina Maddoxa, zaradi česar je vložila tožbo. Ta ugotovitev sodišča je pomembna zato, ker bo z njo težko dokazovala njegovo nasilnost in ne bo mogla obdržati vseh otrok samo zase.



Prsti kot zobotrebci



A nekdaj močna in odločna igralka, ki se je po svetu na vse mogoče načine borila za dobro revnih otrok in žensk, podvrženih nasilju, poleg tega pa je bila izbrana za najbolj seksi žensko na svetu, je sama klonila pod težo osebnega boja za sebe in za svoje otroke. »Njene roke so čisto koščene, njeni prsti pa spominjajo na zobotrebce,« je zaupal njen prijatelj. In še da Angie samo še izgublja težo in da se vsi bojijo zanjo in sploh ne vedo, kako bi ji pomagali. Bojijo se in si hkrati tega tudi želijo, da jo bo treba odpeljati v bolnišnico in ji dati infuzijo s hrano. Oglasil se je tudi newyorški internist dr. Stuart Fischer, ki je sicer nikoli ni zdravil, a je za medije zatrdil, da je s to težo zašla na zelo nevarno območje.



Po žalostni novici, da se par ločuje, je slavna igralka samo enkrat stopila pred javnost. To je bilo 19. novembra, ko je v krajšem videoposnetku opozorila na slabo zaščito otrok po vsem svetu in jim s svojim glasom poskušala pomagati v sklopu akcije Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC). Po drugi strani pa je Brad Pitt veliko bolj prisoten v javnosti, saj se je veliko pojavljal ob promociji zadnjega filma in potoval po ZDA, Evropi in Japonski in Kitajski. Seveda sta pranje umazanega perila v javnosti in predvsem njegova bitka za otroke tudi na njem pustila sledi. Tudi on naj bi shujšal za približno 10 kilogramov, vendar pa je to skoraj kaplja v morje v primerjavi s shiranostjo njegove kmalu nekdanje žene.