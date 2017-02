Angelina na  robu solz: Brad  je čudovit oče

V soboto je bila v tempeljskem kompleksu Angkor Vat v provinci Siem Reap v Kambodži premiera najnovejšega filma Angeline Jolie z naslovom First They Killed My Father, Najprej so mi ubili očeta, in ob tej priložnosti se je igralka, režiserka in humanitarka prvič po odmevni ločitvi pokazala v javnosti ter pred novinarji. V tej azijski državi jo spremljajo vsi otroci, 15-letni Maddox, 13-letni Pax, 12-letna Zahara, 10-letna Shiloh in devetletna dvojčka Knox in Vivienne, na premiero drame pa je po pisanju spletnega portala BBC prišel tudi kamboški kralj Norodom Sihamoni, ki je Angelini leta 2005 podelil kamboško državljanstvo za njen prispevek ambasadorke Združenih narodov.



»Vedno bova družina«



Njene promocijske obveznosti se nadaljujejo, pri tem pa se seveda ne more izogniti vprašanjem o nedavni ločitvi in Bradu Pittu; in čeprav je bilo najprej videti, da bosta nekdanja zakonca uporabila vse podle prijeme v dokazovanju svojega prav oziroma v boju za skrbništvo nad otroki, sta se očitno v dobro družine sporazumela in se odločila, da umazanega perila ne bosta (več) prala v javnosti. Še več, Angelina je v oddaji Good Morning America na ameriški televiziji, oglasila se je prek satelitske povezave, saj je še vedno v Kambodži, priznala, da je Brad odličen oče njunim šestim otrokom. »Vedno bova družina. Vedno,« je bila na robu solz.



Spomnimo, septembra lani, ko je povsem nepričakovano vložila ločitvene papirje, je kot razlog navedla dobrobit družine, kaplja čez rob naj bi bil incident na njihovem zasebnem letalu, v katerega sta bila vpletena Brad in njun najstarejši sin Maddox. Dogodek je pozneje preiskoval tudi pristojni center za socialno delo in naposled odločil, da proti igralcu ne bodo vložili obtožnice in mu ne bodo prepovedali obiskovati otrok, saj da ni storil ničesar narobe.



Joliejeva je bila v pogovoru z novinarji precej čustvena, jasno je bilo, da se težko spopada z ločitvijo in razpadom družine, a kljub temu je odločena, da bodo vsi skupaj na koncu močnejši. »Osredotočamo se na dobro družine in smo odločeni, da bomo iz vsega tega izšli kot zmagovalci,« je dejala.



Povezani s Kambodžo



Njen najnovejši film, posnet po istoimenski avtobiografiji Loung Ung – ta je bila stara pet let, ko so Rdeči kmeri prisilili njeno družino, da je zapustila svoj dom v prestolnici Phnom Penh –, so med novembrom 2015 in februarjem 2016 v celoti posneli v Kambodži, od koder je leta 2002, ko je tam snemala Laro Croft: Tomb Raider, posvojila prvega otroka, Maddoxa, in govori o genocidu nad približno 1,7 milijona državljani, ki naj bi jih pobili Rdeči kmeri in Pol Pot, vodja tamkajšnje komunistične partije. Nekateri viri navajajo, da je bilo žrtev celo tri milijone. Umrla je skoraj četrtina prebivalcev, posledice pa seveda še dandanes čutijo vsi, in tudi zato je hotela, da pri projektu sodeluje Maddox. »O sinovih pravih starših ne vem veliko, jasno pa je, da so nekako preživeli vojno travmo; hotela sem bolje spoznati njegovo domovino, tamkajšnjo kulturo in zgodovino ter zgodbo ponesti v svet v njihovem jeziku,« je pojasnila, 15-letni posvojenec pa ji je pri tem zelo pomagal, sodeloval je pri vseh fazah nastajanja filma, še več, ravno on je bil tisti, ki jo je spodbujal, naj uresniči ta projekt in režira ter producira dramo. »Izjemno je bilo z njim sodelovati na prizorišču snemanja, z njim študirati o zgodovini njegove domovine in ga videti delati z vsemi njegovimi ljudmi,« ga je hvalila in se zahvalila tudi Kambodži, ki da ji je namenila to čast, da je lahko posnela film in povedala zgodbo domačinov. S to deželo, pravi, je še posebno povezana, prav tako njeni otroci, saj se že 17 let vračajo tja in so spletli pristne prijateljske vezi. »Tam je naš drugi dom,« je sklenila. Zgodba o vojni in uničenju, ki je bila predstavljena že v več filmih, je, kot je še omenila zvezdnica, še posebno močna, ker je podana z otroške perspektive: »Hotela sem se osredotočiti ne le na vojno, ampak tudi na ljubezen družine in na lepoto dežele.«



Prek Netflixa bo na voljo predvidoma septembra.

.