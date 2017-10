Angelina Jolie bi vojnega zločinca zvabila v past z večerjo

Že res, da je omamno lepa in da le redke ženske izžarevajo tolikšno spolno privlačnost kot Angelina Jolie. Kot je tudi res, vsaj če je verjeti slovenski modrosti, da z žlico medu ujameš več muh kakor s polnim sodom kisa. Pa vendar je zamisel, da bi lepa Angie s svojimi čari iz skrivališča premamila vojnega lorda Josepha Konyja, na katerega je bila še nedavno razpisana petmilijonska nagrada, precej bizarna, a vsekakor vredna hollywoodskega vohunskega filma. A vendar se je prav ta zamisel rodila v umu nekdanjega tožilca mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) Luisa Morena Ocampa. Angie kot mamljiva vaba, nekje v ozadju kot podporni lik njen tedanji mož Brad Pitt, zloglasni vodja ugandske gverile pa pristane v rokah ameriških sil. Človekoljubna usmeritev jo vodi z enega konca sveta na drugega, pomagati poskuša, kjer le lahko.

2012. je Angelina dejala, da je Kony grozljivo bitje. Uporniška vojska že desetletja ugrablja otroke ter iz fantov dela otroške vojake, deklice pa spreminja v spolne sužnje.

Kar so že pred več kot desetletjem prepoznali pri Združenih narodih – kot tudi njen vpliv, ki daleč presega okvire filma – ter jo sprva imenovali za častno ambasadorko dobre volje Visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR), nato pa je postala še posebna odposlanka komisariata za begunce. In zakričala v svet, da mora zajetje Josepha Konyja, čigar uporniška skupina Lord Resistance Army (Gospodova uporniška vojska) že desetletja ugrablja otroke ter iz fantov dela otroške vojake, deklice pa spreminja v spolne sužnje, postati ena izmed prioritet nas vseh. »Bila sem v Kongu, v Ugandi in na mednarodnem kazenskem sodišču. Mislim, da ni človeka, ki si Konyja ne bi želel videti za zapahi. On je izjemno grozljivo človeško bitje!« je dejala 2012. Tako glasno, da jo je slišal ves svet, vključno z Moreno Ocampo, ki se je nato nanjo obrnil po pomoč. Ne nazadnje sta si oba želela istega. »Pozabimo na druge slavne osebe. Angie je tista. Želi ga ujeti, pripravljena je na to. Verjetno pa jo bo v tem podprl tudi Brad,« je zapisal neznanemu prejemniku. Tako zdaj razkrivajo dokumenti mednarodnega vojnega sodišča, ki so pricurljali na plan.

Angelina ni edina zvezdnica velikih platen, ki jo je želel rekrutirati za vohunko.

Podrobnosti, kako naj bi ujeli​ Konyja s pomočjo ​Joliejeve, niso znane – in morda tudi nikdar niso bile povsem dodelane. A okvirni načrt naj bi šel nekako takole. Angie in Brad, če bi se slednji strinjal, bi se nastanila v bližini zločinčevega zatočišča, nedaleč pa bi se skrivale tudi ameriške posebne sile. Čakajoč, da lepa zvezdnica s tako ali drugačno pretvezo premami Konyja na večerjo, nato pa bi vdrli specialci in ga privedli pred roko pravice. »Brad se strinja. Pogovorimo se o podrobnostih in logistiki. Z ljubeznijo,« je Angie odpisala argentinskemu tožilcu, ki je odvrnil, da so tudi ameriški specialci že neučakani, da na hladno spravijo ugandskega vojskovodjo. Kar bodo storili, »ko jo spoznajo«. Razvedelo se je tudi, da naj bi bila večerja kot ukana prav igralkina zamisel. A naj je to res ali ne, na tej točki se je načrtovanje zajetja krutega zločinca zaustavilo, saj je Angelina nehala odgovarjati na Ocampova elektronska sporočila.

Penn raje v savno kot na pomoč

Želja po zajetju vojnih zločincev s pomočjo hollywoodskih težkokategornikov je bila očitno Luisov modus operandi, saj Angelina ni edina zvezdnica velikih platen, ki jo je želel rekrutirati za vohunko. S pomočjo Georgea Clooneyja je želel zbrati dokaze o vojnih zločinih pod režimom Moamerja Gadafija.

Medtem ko ti pretresaš vprašanja glede Palestine, se moram jaz odločiti, ali naj grem v parno kopel ali ne.

A je igralec prošnjo, da njegove satelite, ki so preletavali južni Sudan, uporabijo za zbiranje dokaznega gradiva s preleti Libije, zavrnil, češ da njegovi komercialni sateliti za kaj takega niso dovolj močni. Kot tretjega je poskušal vplesti Seana Penna, ki naj bi po Ocampovih domislicah sodeloval pri preiskavi palestinskega konflikta. A oskarjevec naj bi vabilo na sestanek kar malce pikro zavrnil. »Medtem ko ti pretresaš vprašanja glede Palestine, se moram jaz odločiti, ali naj grem v hotelsko parno kopel ali ne.«