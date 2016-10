Angelina ga je strla

Ko je odjeknila novica o razpadu zlatega hollywoodskega para, je skoraj zavladal medijski mrk. Vse preostalo je namreč padlo na drugi, manj pomemben tir, tako da že ptički na vejah čivkajo o izpeti ljubezni med Bradom Pittom in Angelino Jolie. Kot tudi, da si lepotica želi polnega skrbništva nad njunimi šestimi otroki, ki jih zvezdnik lahko do konca oktobra obiskuje zgolj ob navzočnosti socialnega delavca, zaradi ženinih obtožb o zlorabi alkohola in marihuane pa mora nenapovedano dajati vzorce urina. »Vseeno mu je za njegov ugled. A uničuje ga misel na to, kaj morajo ob vsem tem prestajati njegovi otroci.«



Živel je svoje sanje. Ustoličil se je kot eden hollywoodskih velikanov, filmi mu prinašajo milijone, poročil se je z eno najlepših žensk, grel pa se je tudi z ljubeznijo svojih treh bioloških in treh posvojenih otrok. Kar pa je vse nenadoma izginilo kot kafra, se razblinilo skoraj čez noč. »Ne more verjeti, kaj je nastalo iz njegovega življenja. Brad je strt, v resnično slabem stanju. Angelinin ločitveni zahtevek ga je ujel povsem nepripravljenega, svojih otrok sploh ne vidi več. Želel bi si vedeti, ali je z njimi vse v redu, zato klicari kar Angelinino osebje, da bi dobil kakšno informacijo o njih,« pravi vir in dodaja, da je zaradi zlomljenega srca in skrbi za otroke neutolažljiv. »Čisto je iz sebe in ne more nehati jokati,« česar pa naj ne bi zadrževal v sebi, pač pa se močno opira na družino in najtesnejše prijatelje. »Ogromno se pogovarja z njimi, predvsem z mamo. Z njo je nenehno v stiku.« In morda bi se pod težo žalosti kar zlomil, ko ne bi bilo njegovih otrok, ki so edini, zaradi katerih vztraja in se poskuša pobrati nazaj na svoje noge.