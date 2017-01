Amy je nova zvezda na pločniku slavnih

Zabavna dejstva: kot igralka je dobila 60 nagrad, zanje je bila nominirana že 174-krat, tudi sedemkrat za zlati globus in petkrat za oskarja, prej pa je delala v eni od restavracij verige Hooters, ki slovi po brhkih, prsatih in pomanjkljivo oblečenih mladih natakaricah. S tem opisom je prihod Amy Adams napovedal njen soigralec in dolgoletni tesni prijatelj Jeremy Renner, ko je zvezdnica zakorakala po losangeleškem bulvarju slavnih, na katerem je zdaj zasijala zvezda z njenim imenom. Z minule podelitve zlatih globusov je sicer odšla praznih rok, vendar je vloga v filmu Prihod, ki ji je prinesla letošnji nominaciji za globus in bafto, tista, zaradi katere se je na hollywoodski zvezdi številka 2598 zableščalo njeno ime. In četudi je lepotička – kot je izpostavil Renner – vajena takšnih in drugačnih priznanj kritiške srenje, je bila plaketa z zvezdo tista, ki jo je globoko ganila in ji orosila oči. V nasprotju z njenimi pričakovanji.



Ko je odtavala v preteklost in si pred oči priklicala začetke v filmski meki, se je opomnila, da je prav nepričakovanost tista, ki začini življenje in vanj vnese čarovnijo. »Pričakovanja razblinijo čarovnijo, tega me je življenje že naučilo,« je začela in se spomnila svoje prve avdicije v Los Angelesu – bil je 21. januar 1999 –, ko si v niti najbolj divji sanjah ni mogla zamisliti, kam vse jo bo ta popeljala, vse do tega trenutka izjemne časti. »Tudi ko me je prvič poklical Steven Spielberg, nisem pričakovala, da mi bo res ponudil in dal vlogo.« Leta 2002 ob Leonardu DiCapriu zaigrala v uspešnici Ujemi me, če moreš, potem pa je že mislila, da bo morala zapustiti filmski posel. A od nikoder se je pojavil režiser Phil Morrison s filmom Junebug, ki ji je z vlogo težavne nosečnice prinesel prvo od petih nominacij za oskarja.



Z zvezdo na pločniku slavnih se je zdaj vpisala med nesmrtne. Kar je vsekakor dovolj, da doživi enega lepših in pomembnejših dni življenja. In ta je bil še toliko bolj radosten, ker sta ji s strani vzklikala in jo spodbujala mož Darren Le Gallo in njuna šestletna Aviana. Ki se je mami nato pridružila in skupaj z njo poljubila veličastno zvezdo.