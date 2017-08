Amal in George Clooney izčrpana

Postavni George Clooney (56) se je od nekdaj zavedal, da starševstvo ni mačji kašelj, in prav zato je najbrž z njim tudi tako dolgo odlašal. Z izbranko Amal Clooney (39) si najbrž nista mogla niti zamisliti, kaj ju čaka po rojstvu dvojčkov, dokler Ella in Alexander nista prijokala na svet. Slavni očka in mamica, ki sta pred malčkoma živela lahkotno, se udeleževala družabnih dogodkov in vedno do popolnosti urejena blestela na rdeči preprogi, sta, odkar sta oče in mama, najraje doma. Med enim od redkih trenutkov brez otrok, ki sta si jih privoščila, igri tenisa, so ju ujeli paparaci. Videti sta bila precej utrujena, čemur pa menda ni toliko botrovala športna igra kot njun novi življenjski slog. Ta pa je, glede na to, da morata skrbeti ne le za enega, ampak kar za dva mala navihanca, kar naporen.

