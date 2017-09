Alicia bo nova Lara Croft

Vloga Lare Croft v filmski uspešnici Tomb Raider je leta 2001 katapultirala Angelino Jolie med superzvezdnice. Lara Croft je junakinja iz priljubljene serije računalniških igric, ki je s svojimi oblinami obnorela generacijo. Kmalu bomo dočakali novo ekranizacijo te igrice, vendar se bo tokrat v vlogi superjunakinje preizkusila 28-letna Alicia Vikander.

Zgodba nadaljevanja, v katerem bo nastopila oskarjevka, se naslanja na igrico iz leta 2013, kar lahko razberemo tudi iz nekoliko spremenjenega videza glavne junakinje. Nedavno so namreč objavili prvi promocijski video, v katerem lahko vidimo Alicio, ki strelja z lokom, teče skozi gozd, z vrtoglave višine skoči v reko in se prebija skozi temen predor, počne torej vse vragolije, ki so značilne za junakinjo iz igrice.



Prve govorice, da bodo naredili film, so prišle v javnost že leta 2007, a avtorske pravice in vsa preostala dovoljenja so pridobili šele leta 2011. Nato smo morali počakati še štiri leta, da so pri Warner Bros dokončno potrdili, da bodo to res naredili. Režisersko taktirko so zaupali Roarju Uthuagu, ki ga najbolje poznamo po trilerju Val (2015). Alicia igra hčerko dolgo izgubljenega raziskovalca Richarda Crofta, ki ga upodablja Dominic West. Lepotica se odloči, da ga bo izsledila, koliko bo pri tem uspešna, pa bomo izvedeli 18. marca prihodnje leto.

2001. je kot Lara nastopila Angelina Jolie.



Iz prvih posnetkov je mogoče razbrati, da bo tokratna Lara manj pravljična kot predhodnica, katere vloga je bila predvsem, da se izdatno šobi in trese svoje obline. Povrhu je Alicia vrhunska igralka, ki jo odlikujejo resne in zahtevne vloge, kar pomeni, da se bo v lik zagotovo poglobila. Vsi tisti, ki stavite na enako veliko košarico, boste tokrat razočarani.