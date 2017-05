Alain Delon se poslavlja

Vedeti je treba, kdaj odnehati. In Alain Delon, sicer legenda francoske kinematografije, ki pa je svoje lovke raztegnil daleč čez meje Evrope, je pri 81 letih spoznal, da je napočil trenutek dokončnega slovesa od filmskih kamer. »Kot si boksar ne želi odigrati ene tekme preveč, si jaz ne želim posneti enega filma preveč,« je na mednarodnem filmskem festivalu v francoskem Liegeu zdaj razkril skorajšnje slovo. Pred njim je namreč še en filmski projekt, nato pa se bo zasluženo zleknil v naslanjač in užival v pokoju.



Zadnji film z Juliette Binoche



Filmski umetnosti je posvetil šest desetletij, med temi pa je zakladnico svetovne filmografije obogatil s skoraj 100 televizijskimi in filmskimi vlogami ter se v 60 letih zavihtel tudi na prestol najbolj oboževanih moških na zemeljski obli. Še zlasti, kadar je igral preračunljive, hladne like, ob katerih so se ženskam zašibila kolena. Nato pa je že pred 20 leti, leta 1997, napovedal, da se bo upokojil, a očitno potem začutil, da je v njem še vendar ostalo nekaj, kar lahko pokloni svetu. Čeprav je od takrat vloge sprejemal le še občasno, nazadnje leta 2008, ko si je v filmu Asterix na olimpijskih igrah nadel ogrinjalo Julija Cezarja. Morebiti tudi, ker je s hčerko Anouchko ob strani v sebi začel odkrivati novo strast, strast do gledaliških desk, ki jo je označil za »najlepšo stvar na svetu«.



Odšel bo s še poslednjim poklonom umetnosti, ki ga je ustoličila kot eno največjih evropskih filmskih zvezd. S še poslednjim filmom. »To bo moj zadnji film,« je namreč dejal, ko je napovedal vrnitev – očitno še zadnjo – pred filmske kamere prihajajočo jesen. Moči bo združil s čudovito Juliette Binoche, kar ga neizmerno veseli, režijsko taktirko pa bo prevzel Patrice Leconte.