Afera s tajnimi dokumenti: Abramovič plačal Putinu

Ukrajinci so razkrili tajne dokumente, ki pričajo o tem, da je Roman Abramovič, eden najbogatejših ljudi na svetu in lastnik nogometnega kluba Chelsea, plačal svetovno znanemu pevcu Robbieju Williamsu, da je zapel za ruskega predsednika Vladimirja Putina in ožji krog njegovih sodelavcev. Do tega podatka so se prejšnji teden dokopali ukrajinski hekerji, poroča The Sun.

Pevski zvezdnik naj bi nastopal na novoletni zabavi leta 2014 in s tem prislužil zajeten kupček denarja. Vodke na zabavi ni manjkalo in prav omenjeni nastop naj bi zvezdnika navdihnil za novi singel, ki ga je izdal z naslovom Party Like a Russian, kar v prevodu pomeni Zabavaj se kot Rus.