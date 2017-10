Afera s Charlesom je bila maščevanje

Vojvodinja Cornwallska se morda nikdar ne bi začela videvati s princem Charlesom, če je njen partner, s katerim se je pozneje poročila, ne bi varal s princeso Anne, piše kraljeva biografinja Penny Junor, ki je opisala življenje več članov britanske kraljeve družine. Camilla, piše Junorjeva, je hotela Andrewu Parkerju Bowlesu, ki je bil tistikrat njen fant, vrniti milo za drago, maščevanje pa je vključevalo nikogar drugega kot princa Charlesa. V prvi aferici s princem, prestolonaslednikom, je Camilla uživala že v začetku 70. let prejšnjega stoletja. Takole piše Penny Junor: »Camilla je bila strastno zaljubljena v Andrewa, on pa je bil podlež, rad je gledal za drugimi. Obstaja krasna zgodba, Camilla se je nekega večera sprehajala po Londonu, ko je zagledala Andrewov avto pred stanovanjem njene dobre prijateljice. Prerezala mu je gume in s šminko napisala sporočilo na šipo. Ko so jo predstavili Charlesu, je pomislila, kako jo Andrew vara s princeso Anne, Charlesovo sestro, ona pa bo njega s Charlesom.«

Avtorizirana biografija

Da sta se spoznala, je poskrbela Lucia Santa Cruz, njen oče je bil čilski ambasador v Londonu, ki je obiskovala Cambridge in postala Charlesova dobra prijateljica, še prej pa njegova punca, menda prva. No, ko se je preselila v Pimlico, je živela v isti hiši kot Camilla, pravzaprav je imela stanovanje nad Camillinim; ženski sta se spoprijateljili, si posojali obleke in delili skrivnosti. Lucia je dobro vedela, kaj se dogaja z Andrewom, piše v knjigi: »Ni prenesla, da tako ravna z njeno prijateljico, porodila se ji je ideja, da ji bo predstavila Charlesa. To bi verjetno naredila v vsakem primeru, tudi če ne bi flirtal z Anne. Če ne bi z njo, bi s katero drugo. Za Camillo je bil Charles metoda za maščevanje, hotela se je zabavati in obenem napraviti Andrewa ljubosumnega. Vedela je, da afera s Charlesom ne bo imela prihodnosti.« Za kraljeve menda ni bila dovolj aristokratska.

Penny Junor upa, da bo s knjigo Vojvodinja: Zamolčana zgodba razbila mite, ki so se v vseh teh letih ustvarili o Camilli, in obenem pokazala pozitiven vpliv, ki ga ima sedanja žena na prestolonaslednika. Mimogrede, knjigo Junorjeve je Camilla prebrala in jo odobrila.