Adelina maternica zahteva še enega dojenčka

V nekaj kratkih mesecih se lahko vse spremeni. Pred komaj tremi meseci je bila Adele namreč trdno odločena, da je pred slabimi štirimi leti, ko je na svet pokukal Angelo, opravila svoj doprinos k človeštvu in da bo njen prvorojenec ostal edinček.



Postaja pretirano čustvena



»Mislim, da ne morem imeti še enega otroka. Mislim, da si ne želim dveh,« je zatrjeval britanski slavček, ki pa je zdaj obrnil ploščo. Morda, ker bo novembra končala eno poglavje svoje življenjske knjige, saj bo tedaj odpela še poslednji koncert skoraj leto dni trajajoče turneje. Morda pa ji je zgolj začela spet biti biološka ura ali divjati hormoni. »Občutek imam skoraj, kot da mi maternica boleče vzdihuje in prišepetava eno samo besedico. Dojenček, dojenček, potrebujem dojenčka,« pa je zdaj začela poslušati svoje notranje glasove in se že pripravljati, da po koncu turneje z izbrancem Simonom Koneckijem začneta delati na otročičku številka dve.



Materinstvo jo je spremenilo. Z Angelom je namreč spoznala, da je vse življenje po nečem hrepenela, a ni znala ubesedeti, kaj to je. Kot je z njim tudi o sebi odkrila stvari, ki jih do tedaj sploh ni vedela. »Materinstvo je večje, kot sem sama, večje in mogočnejše od vsega, kar poznam,« zatorej ni nikogar presenetilo, da je skoraj štiriletni deček postal srčika njenega življenja, prav zaradi njega si je naslednje desetletje odločila vzeti predah od svetovnih turnej. Da ne bo zamudila niti enega samega trenutka s sinkom, ki je, ker bo vkorakal v vrtec, ne bi mogel več spremljati po njenih glasbenih poteh okoli oble. A jo je zdaj, ko z njim preživlja vsak trenutek, kadar ne stoji na odru, spreletelo, da njen malček tudi v resnici počasi odrašča. »Moj sine bo kmalu, že zelo kmalu dopolnil štiri leta. Zaradi tega postajam raznežena, pretirano čustvena, saj se zavedam, da nanj ne bom mogla več gledati kot na dojenčka, pač pa že kot na malega fantiča.« Ob misli na to jo je začelo stiskati v trebuhu, maternica pa ji začela narekovati, naj mu vendar podari bratca ali sestrico. »Nisem noseča. In med turnejo še ne bom zanosila. A po koncu turneje – no, to je pa že druga zgodba.«