Adele svojega sina vzgaja v džentelmena

Britanska glasbenica Adele, ki je z nedavne podelitve grammyjev odšla s petimi kipci, je znana po tem, da precej dobro varuje zasebno življenje, konec koncev se je šele na omenjeni prireditvi izvedelo, da je 42-letni Simon Konecki že njen mož, poročila sta se menda za božič. V nedavnem intervjuju, sicer enim od redkih, pa je nekaj besed namenila tudi materinstvu oziroma vzgoji sina Angela.



Uči ga spoštovati ženske



V pogovoru za revijo OK! je dejala, da je kljub zelo natrpanemu urniku in zvezdniškemu življenjskemu slogu vrhunske glasbenice predvsem mama, vsaj trudi se, da je tako, vzgoja štiriletnika je tako njena glavna skrb. Pri tem se 28-letnica drži načela, da je treba otroka naučiti stati trdno na tleh, ena od najpomembnejših vrednot, za katere si želi, da jih bo sin ponotranjil in po njih pozneje živel, pa je spoštovanje žensk. Tudi vplivnih in močnih, kot je ona. »Učim ga spoštovati ženske, pa naj bo to doma ali ko gre z mano na delo; tako ali tako gre povsod z mano,« je povedala Adele, ki je z družino trenutno v Sydneyju v Avstraliji na turneji. Kamor le lahko, namreč svoja fanta vzame s sabo, da sinu omogoči preživljanje časa z mamico in očkom ter da mu lahko vceplja vrednote, za katere se ji zdi pomembno, da jih osvoji. Z rojstvom sina je njeno življenje dobilo smisel, je nekoč dejala, »materinstvo je nekaj najlepšega, kar se mi je zgodilo,« zato si želi, da bi bil Angelo ponosen na njo. In ona bo ponosna nanj, če bo pravi džentelmen.



Mali Angelo, rojen oktobra 2012, je pred slabim letom, bilo je marca lani v londonski areni O2, prvič spremljal mamičin koncert, ta posebni dogodek pa je v čustvenem nagovoru v solzah komentirala tudi pevka: »Moj fantek me danes prvič vidi nastopati. Zelo te imam rada, cukrček!«

