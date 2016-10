Adele je napovedala naraščaj

Adele je spet pripravljena na materinstvo. Britanski Mirror poroča, da je na koncertu v Nashvillu napovedala, da želi sinu Angelu, ki bo kmalu dopolnil štiri leta, dati bratca ali sestrico.

Počakala bo do konca turneje

»Sin bo kmalu star štiri leta, zaradi česar sem zelo čustvena, saj se mi zdi, da pri tej starosti ne bo več majhen otrok,« je dejala in nadaljevala, da jo maternica že opominja, da potrebuje dojenčka. Kljub temu je dodala, da pred koncem turneje še ne namerava zanositi. Še julija je sicer zatrjevala, da ne vidi možnosti, da bi v bližnji prihodnosti spet postala mamica.

Odhaja na dolg premor

Adele bo turnejo 107 zaključila novembra, pred časom pa je napovedala, da bo odšla na odmor za 10 let, saj želi čim več časa preživeti s svojim sinom. The Sun je ob tem poročal, da se je za to potezo odločila zato, ker bo njen sin prihodnje leto pričel obiskovati šolo in ne bo mogel potovati z njo. Menda ravno zaradi tega razmišljata o selitvi v Las Vegas. »Angelo je njena prioriteta. Je najpomembnejši v njenem življenju,« je medijem razkril vir. Las Vegas je zato edina lokacija, kjer bi lahko Adele živela dokaj normalno življenje, kjer bi lahko uskladila glasbeno kariero in družinsko življenje.