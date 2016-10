87 koles Robina Williamsa na dobrodelni dražbi

Verjetno noben najstnik z navdušenjem ne opazuje očeta, kako nase navleče oprijet kolesarski dres kričečih barv in nato kot pisana papiga odpedalčka v javnost. Zak, Zelda in Cody, otroci pokojnega Robina Williamsa, niso nikakršne izjeme, saj so skoraj vsak dan, ko je njihov oče v tako vpadljivi opravi odkolesaril izpred hiše, zardevali in v sramu sklanjali glave.



Nor na kolo



A si temu navkljub želijo, da ta za otroke sramotna tradicija ne bi izumrla. »To ni predpogoj, pa vendar srčno predlagamo, da se odločite za najbolj kričeče in žive barve ter najbolj divje vzorce čim bolj oprijetih dresov. Ohranite tradicijo!« otroci komika svetujejo prihodnjim lastnikom očetovih koles, ki so jih dali na dobrodelno dražbo.



Williams je bil navdušen kolesar. Udeležil se je celo slovite kolesarske dirke po Franciji, kar enajstkrat sodeloval na sandiegovskem triatlonu za parašportnike, na startno linijo pa se je postavil tudi na številnih drugih kolesarskih prireditvah. Skoraj tako navdušeno pa je kolesa tudi zbiral, saj je v njegovi kolesarnici našlo dom kar 87 koles – od dirkalnih in gorskih do mestnih in tistih, ki so jih posebej zanj oblikovali in poslikali priznani umetniki.



Morda je kolesa zbiral skoraj kot drugi znamke, pa vendar se na prav nobenem ni nabiral prah, saj je v mislih njegovih otrok eden najbolj živih spominov prav tisti, ko je Robin sedel na katerega svojih jeklenih dvokolesnih konjičkov in oddirjal proti obzorju. »Bilo je, kot bi gledal papagaja, ki razprostre krila in poleti. Startal je s skoraj nečloveško hitrostjo, z velikanskim nasmehom na obrazu, nikoli se ni ozrl nazaj. Čeprav je njegova kolesarska oprema še vedno ena najbolj sramotnih oprav, kar smo jih kdaj videli na njem,« se je očeta spomnila hči Zelda in dodala, da je Robin vendar v vseh njih prebudil ljubezen do tega športa. A se je z bratoma vseeno pripravljena posloviti od očetovih koles. A za nekaj dobrega in velikega. Kolesa – tudi tista redka, med njimi celo monocikel – so zdaj namreč romala na dobrodelno spletno dražbo, ki se zaključi 25. oktobra, izkupiček pa bo romal v sklad Chrisa Reeva, komikovega dobrega prijatelja, in sklad invalidnih športnikov. Dobrodelni organizaciji, obe ljubi pokojnemu zvezdniku. »Upam, da bodo novi lastniki v kolesih uživali vsaj toliko kot naš oče,« pravijo Zak, Zelda in Cody upajoč, da bodo z dražbo zbrali vsaj 200 tisočakov.