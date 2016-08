19 let od smrti princese Diane: govorice, da so jo ubili, ne bodo nikoli potihnile

V pariškem predoru Pont de l'Alma je na današnji dan pred 19 leti prišlo do hude nesreče: mercedes, v katerem je bila tudi princesa Diana, se je pri nekaj več kot sto kilometrih na uro zaletel v steber. Tri osebe so umrle, med njimi tudi ona, žena princa Charlesa.

Mnogi se je spominjajo po njeni dobroti, mnogi po poroki s princem Charlesom in domnevni nezvestobi (obeh), nekateri po njeni poslednji poti, mnogi pa še danes govorijo, da je bila njena smrt posledica zarote. O tem je napisanih že mnogo vrstic in posnetih mnogo dokumentarcev, vendar se do resnice niso dokopali. Uradna francoska preiskava je sicer pokazala, da je bil za nesrečo odgovoren voznik Henri Paul, ki je pri veliki hitrosti izgubil nadzor nad vozilom in se zaletel. Bil naj bi tudi pijan.

Iskanja pojasnil, zakaj je prišlo do nesreče, se je lotil tudi Mohamed Al-Fayed, oče Dodija, ki je ravno tako umrl v nesreči. Potem ko se je oddaljila od princa Charlesa, se je Diana zbližala z njim in bila tudi v romantičnem razmerju z njim. Al-Fayed je prepričan, da je šlo za zaroto. Konec koncev na to namiguje tudi 10 mesecev pred smrtjo spisano pismo pokojne princese, v katerem je omenila, da jo utegnejo umoriti v avtu in vse prikazati kot nesrečo.

Princeso Diano so pokopali 6. septembra 1997, njen pogreb pa so spremljali milijoni ljudi po vsem svetu.