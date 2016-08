15 let od smrti slavne pevke: Ne mine dan, ko ne bi pomislila nate

Mineva petnajst let, odkar je za vedno zapustila ta svet Aaliyah Dana Haughton. Umrla je v letalski nesreči na Bahamih skupaj z osmimi potniki. Nanjo so se v teh dneh spomnili tudi glasbeni kolegi, med njimi Missy Elliott, ki je na facebooku zapisala, da ne mine dan, ko se ne bi spomnila na glasbeno kolegico.

Bila je ameriška pevka, plesalka in manekenka. Pri 12 letih se je na pobudo strica podala v pevske vode, kmalu je spoznala slavnega producenta R. Kellyja, ki ji je pomagal na začetku kariere. Aaliyah je sodelovala tudi z znanima producentoma Timbalandom in Missy Elliott pri svojem drugem albumu One in a Million. Njena najuspešnejša plošča je bila izdana v nakladi enajst milijonov. Igrala je tudi v uspešnem filmu Romeo mora umreti. Umrla je pri 22 letih in za njo je ostala velika praznina v glasbenem svetu.