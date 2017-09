100 krožnikov za 40 let

Riblja čorba ni le ikonična in ena najvplivnejših rock skupin nekdanje Jugoslavije, temveč tudi dobrodelna. Člani skupine so s frontmanom Boro Đorđevićem na čelu ob 40. obletnici delovanja, ki jo bodo jeseni, natančneje novembra, zaznamovali s koncertom v ljubljanskih Stožicah, v Zavodu pod strehco podelili 100 ribjih čorb socialno ogroženim ljudem. Šestdeset litrov juhe je iz 15 kilogramov svežih krapov skuhal upokojeni kuharski mojster Lojze Tomšič iz ribiške družine Straža Sava, za kuhalnico pa je poprijel tudi Bora. Priznal je, da ribje čorbe sicer ne zna skuhati, edina tovrstna čorba, ki jo je zakuhal, poje in igra že 40 let.

