Zvezdnik ne bo nikoli, ker se je sprl z industrijo

Več kot deset let smo čakali na novi album izjemnega kitarista, skladatelja in pevca Doyla Bramhalla II. Plošča Rich Man, ki je na prodajnih policah približno pol leta, le še potrjuje, da gre za avtorja, ki je med najbolj podcenjenimi na svetu, četudi ga redno vabijo v svoje vrste velikani, kot so Tedeschi Trucks Band, B.B. King, Dr. John, Erykah Badu, Roger Waters, Sheryl Crow, Elton John, T-Bone Burnett in seveda Eric Clapton, ki ga je vzel pod okrilje kot novi up sodobnega bluesa.



Prav blues je v njegovi glasbi najbolj izrazit, čeprav nikakor ekskluziven, na novi plošči najdemo sledi njegovih potepanj po Indiji in arabski Afriki, kar ne preseneča, saj je bil njegov oče legendarni Doyle Bramhal. To je tisti glasbenik iz Teksasa, ki je igral bobne in prepeval s prijateljema iz otroštva Steviejem Rayjem in Jimmiejem Vaughanom. Z obema je mlajši Doyle sodeloval, pozneje, po Steviejevi tragični smrti leta 1990, pa je prevzel njegovo spremljevalno skupino in ustanovil uspešno zasedbo Arc Angels. Gre torej za glasbenika, ki je v samem središču glasbenega vrveža na polju bluesa, soula in rock'n'rolla. Eden izmed razlogov, zakaj smo tako dolgo čakali na njegov novi glasbeni izdelek, je prav ta, da je neprestano nastopal kot gost ali spremljava svetovni glasbeni eliti. Sam statusa superzvezdnika ni dosegel, ker ni pripravljen popuščati skorumpirani glasbeni industriji. Zaradi njegovih neprestanih kritik in opozarjanj na monopole, ki dušijo razvoj glasbe, se je znašel na številnih rdečih seznamih za predvajanje na medijskih multinacionalkah. Marsikateri vplivnež ga je poskusil onemogočiti, a sta njegov talent in virtuoznost preprosto premogočna, da bi ga lahko potolkli. »Zadnje čase sem bil zelo zaposlen z igranjem na turneji in produciranjem drugih umetnikov. Zaradi tega sem naredil premor in nisem snemal in igral kot solo glasbenik,« je po izidu plošče razkril Doyle. »Vse te izkušnje so mi pomagale, razvil sem nove spretnosti, se naučil, kako izbrusiti svoj zvok. Imam občutek, da so se stvari končno postavile na svoje mesto, da sem prvič lahko popolnoma samosvoj umetnik, pevec, kitarist. Stvari, ki se mi dogajajo v življenju, zdaj prelivam v svojo glasbo.«



Rich Man je plošča, ki nam predstavlja njegovo glasbeno pot, tegobe zorenja glasbenika, ki išče svoj izraz. Vsaka skladba je naslednji korak v razvoju. »Gre za posamezne stopnje moje poti k osebni resnici. Album od začetka do konca naredi celotni krog. To je zame zelo osebna plošča.« Kot zanimivost velja omeniti, da se na njem pojavi tudi Norah Jones, s katero je redno nastopal. Skladbo New Faith zapojeta v duetu, posneta je bila v Brooklynu v zgolj dveh urah. Celotni album je prežet s svojevrstno lahkotnostjo izvedbe in zrelostjo, ki bo prepričala tudi tiste, ki bi raje prisluhnili bolj izrazito bluesovskemu Doylu. Menda pa album zaživi šele, ko mu prisluhnemo v živo. Dobra novica je, da bo Doyle Bramhall II. v kratkem nastopil v bližini Slovenije: v sredo, 10. maja, v rock klubu Bluesiana v Vrbi na Koroškem.