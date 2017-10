Znani slovenski bend šokiral: zmagal in napovedal slovo

Našel te bom, Se ti kdaj zgodi, Šrangarska, Danes pijan, Srečna nevesta, Ko si odšla, Čudež življenja in številne druge melodije v ritmu valčka ali polke so v zakladnico slovenske domače glasbe prispevali Ognjeni muzikanti, fantje, doma od Komende do Celja oziroma Laškega, od koder sta se Samu Kališniku, Petru Vidmarju in Urošu Steklasi pridružila Štajerca Gašper Salobir in Aljoša Jurkošek. Očitno pa se po natanko sedmih letih njihova skupna pot na odrih končuje, saj so prek družabnega omrežja sporočili: »Vsake zgodbe je enkrat konec, tudi če je lepa. Ognjeni vam sporočamo, da s septembrom 2018 zaključujemo svojo pot. Imamo različne ambicije, a ostajamo prijatelji. V prihajajočem letu imamo še nekaj nastopov, kakšnega bomo tudi še sprejeli. Zato upamo, da se kmalu kje vidimo.«

Ognjeni muzikanti so se na narodno-zabavni sceni pojavili konec leta 2010, doslej so imeli ogromno nastopov, na katerih so razveseljevali staro in mlado. Bili so tudi redni gostje festivalov. Leta 2013 so se prvič udeležili festivala Slovenska polka in valček (bolj znanega kot SPV) in s polko Sonce sije spet zasedli drugo mesto med polkami. Že leto zatem so s polko Šrangarska zmagali na 45. festivalu narodno-zabavne glasbe na Ptuju in bili najboljši med kvinteti. Pobiranje prestižnih nagrad se je nadaljevalo tudi v letu 2015, ko so na SPV poslušalce in gledalce prepričali s polko Našel te bom, istega leta pa so bili kot najboljši ansambel nagrajeni tudi na 45. festivalu v Števerjanu. Lani so se fantje razveselili pomembne mednarodne nagrade oberkrainer award 2016, ki velja za nekakšnega glasbenega oskarja. Znova so blesteli tudi letos spomladi v Podčetrtku, ko so postali po mnenju strokovne žirije absolutni zmagovalci SPV. Žirijo so po številnih polkah prepričali s čutnim valčkom z naslovom Če bi bil danes, pri izvedbi se jim je na odru pridružila pevka Tjaša Hrovat. Ta je zanj napisala tudi besedilo, ki je marsikoga ganilo, opisala je namreč vzpone in padce njene mame, ki se spopada s težko boleznijo. Ognjeni muzikanti so v teh letih osvojili vse najprestižnejše festivalske nagrade doma in tudi v tujini, zato bodo v zgodovini ostali zapisani kot eden najuspešnejših ansamblov. Fante bomo na odrih seveda še videvali, a vsakega posebej, ne skupaj.