Zmaga Helene Blagne: Prišla, videla, zmagala

Helena Blagne in njen sin Kristjan sta obiskala festival v Ohridu, kjer pa naša glasbena diva ni le pasla radovednosti, temveč je nastopila in – zmagala. Presrečna Helena je na svojem uradnem facebook profilu oznanila veselo novico.



»Veni vidi vici – prišla, videla, zmagala!! Včeraj sem v močni konkurenci na mednarodnem festivalu Ohridfest osvojila prvo nagrado publike in prvo nagrado za najboljši vokal na festivalu! Dva močna razloga za slavje,« ni mogla skriti veselja.

Ob tej priložnosti naši glasbenici čestitamo tudi iz uredništva.