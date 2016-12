Zlati fantje z Vurberka  s svojim Muzikantom

Zadetkov večer – tako so harmonikar Matic Lorbek, kitarist Iztok Halužan in basist Sebastijan Plevnik poimenovali svoj prvi koncert, na katerem so gostili številne muzikante. Čeprav so na sceni šele dobri dve leti, si bodo letošnje leto še posebno zapomnili. Prvič zato, ker so na kar treh festivalih osvojili nagrade, drugič zato, ker so prvič gostovali na Švedskem in tudi tam igrali številnim Slovencem, in tretjič, ker so v začetku decembra dočakali izid prvega samostojnega albuma, na katerega so uvrstili devet viž, poimenovali pa so ga po eni od njih – Muzikant. In ob tem seveda pripravili koncert.



Plodno leto



A gremo lepo po vrsti. Ansambel Zadetek je na letošnjem jubilejnem, 25. vurberškem festivalu postal absolutni zmagovalec, ob tem pa so člani prejeli tudi Slakovo plaketo za najboljšo izvedbo v celoti ter najvišjo nagrado občinstva – zlatega zmaja. Uspešno so nastopili tudi na letošnjem festivalu Graška Gora poje in igra, kjer so si priigrali srebrnega pastirčka. Bili pa so še na festivalu narodno-zabavne glasbe v Lučah, kjer so osvojili prvo nagrado strokovne komisije in glavno nagrado festivala zlati kolovrat ter tako tudi tam postali absolutni zmagovalci.



Skladb se je tako nabralo dovolj, da so lahko izdali svojo prvo samostojno zgoščenko z naslovom Muzikant, na katero so poleg omenjene uvrstili še skladbe Večna ljubezen, Moja harmonika, Tisti večer, Jaz pa upam, Vse si mi, Burek polka, Zadetek in Jutranja zarja. Fantje pa si bodo zapomnili tudi gostovanje na Švedskem, kjer so igrali tam živečim Slovencem.



Potep po severu



»Po nekajdnevnem potepanju po severu Evrope, Nemčiji, Nizozemski in Švedski, smo se domov vrnili polni lepih vtisov. Upamo, da to potovanje ni bilo zadnje in da bomo še obiskovali nove kraje in spoznavali nove ljudi,« pravi Matic Lorbek, harmonikar, ki se je letos zelo razveselil tudi začetka študija na akademiji za glasbo v avstrijskem Gradcu. Na njihovem prvem samostojnem koncertu, ki so ga pripravili v Pesnici, so se z njimi na odru družili člani otroškega pevskega zbora OŠ Pesnica ter člani ansamblov Naveza, Žargon, Slovenski zvoki, Ekart s Klaro Kolarič, Mladi Pomurci, Glas, Azalea, Lojtrca in Marcel Hauc, zaplesali pa so člani folklorne skupine Jurovčan. »Letošnje leto si bomo tako res dobro zapomnili, nekaj skrivnosti pa še zadržali zase, da bo zanimivo tudi drugo leto,« je v imenu vseh treh fantov dejal Matic Lorbek.