Že 10. festival Godibodi

Ob okroglem jubileju prinaša festival Godibodi vrsto nedavno izdanih albumov, nekateri bodo premierno predstavljeni, prav tako pa so za nas pripravili pester spremljevalni program, ki vključuje delavnice, razstave in slikarski ex-tempore. V desetih letih obstoja je festival postal osrednja prireditev za predstavljanje slovenske avtorske in etno glasbe. Že od leta 2008 prihaja pod umetniškim vodstvom Janeza Dovča in založbe Celinka; doslej so glasbeniki na njem predstavili več kot 100 albumov. Letos bo osrednje prizorišče druženja, ki bo med 8. in 10. junijem, na vrtu ljubljanskega hostla Celica. Vsak večer bo gostil tri skupine in prav vsaka bo predstavila svoj novi album. Tako bomo prvi večer pozdravili skupine Taša, Brest z Vesno Zornik in Mistermarsh, drugega večera se bodo predstavili Bort Ross, Tretji kanu in Lamai, na zaključnem večeru bodo nastopili Klemen Kotar, Sara in Smaal Tokk. Seveda se s tridnevnim druženjem koncertno dogajanje ne bo končalo, festival se bo ves junij odvijal po različnih slovenskih krajih, 21. junija bo na dvorišču Ljubljanskega gradu nastopil Boštjan Gombač – gre za koncert, ki napoveduje tesnejše sodelovanje festivala z Zavodom Ljubljanski grad.