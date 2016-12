O Ines Jurčič, pevki vse bolj prepoznavne slovenske glasbene skupine Hooruk, je zakrožila zanimiva in nenavadna novica. Pevka naj bi namreč bila zasvojena – s tekom! Kakšna zasvojenost je to in ali sploh obstaja oziroma ali je o njej sploh mogoče govoriti, bi se seveda lahko razpravljalo na dolgo in široko. A nekaj je vendarle res. Pevka teče redno dvakrat na teden, menda brez izjem. Drugače povedano, teče ne glede na vreme in športne copate obuje tako v suhem vremenu kot dežju, snegu in vetru. Po točno določenem urniku, dva dni v tednu. Tudi pozimi, čeprav je dan kratek in se tema spusti zgodaj. Govoricam o zasvojenosti se smeji. »Ne vem, kdo se je tega domislil in zakaj, a za kaj takšnega, kot je zasvojenost s tekom, še nikoli nisem slišala. Sama bi temu rekla volja in disciplina ali pa železna vztrajnost. S tekom se razgibam, skrbim za energijo in kondicijo, ki ju potrebujem tudi za nastope, obenem pa je to tudi idealen način, da se ženska postavi po robu odvečni teži. Sicer s kilogrami vsaj doslej nisem imela težav, ampak moram biti kljub temu kar previdna in sproti skrbeti za telo. Kar pa se discipline tiče – tek z vztrajnostjo preide v navado in potem sploh ni težko. Če kdaj ne bi tekla, bi mi po moje kar nekaj manjkalo in bi bilo drugače,« pravi.