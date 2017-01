Zapisali so se  v anale minulega leta

Za ansamble so festivali zelo pomembni, saj lahko na njih pokažejo svoje glasbeno znanje in se, nekateri tudi prvič, predstavijo širši javnosti ter glasbenim žirijam. Že v prejšnjih Nedeljskih novicah smo predstavili nekaj ansamblov, ki si bodo minulo leto zapomnili po svojih prvih festivalskih zmagah. Tokrat jih predstavljamo še nekaj. Člani ansambla Vikend, lanski zmagovalci 47. ptujskega festivala, si bodo poleg omenjenega uspeha minulo leto zapomnili tudi po tem, da so v svojo sredino sprejeli novega člana, odličnega pevca Dejana Bojanca. In po čem si bo minulo leto zapomnil Dejan? »Zagotovo po tem, da sem se poročil s svojo Tjašo in ji na poročni dan posvetil skladbo Moj dan, ki je obenem tudi prva skladba, v kateri se sliši moj glas in s tem nov zven ansambla Vikend. Pa tudi po tem, da sem življenje obogatil z ljudmi, ki jih imam rad,« je razkril za Nedeljske novice. Vižarji so lani postali absolutni zmagovalci festivala Graška Gora poje in igra, kjer so se predstavili z dvema skladbama Izgubljeni dom in En greh do nebes. Z zadnjo so prepričali člane strokovne komisije, ki jih je razglasila za naj debitante festivala. Obenem je ansambel lani praznoval prvi okrogli jubilej – 10-letnico delovanja. Člani prihajajo iz okolice Frankolovega, njihov harmonikar in vodja Domen Jevšenak pa je poznan tudi kot odličen vinogradnik, zato jim dobre kapljice na vajah nikoli ne zmanjka. Prleški kvintet je lani prejel nagrado kot najboljši kvintet 47. festivala narodno-zabavne glasbe na Ptuju. Strokovno komisijo so prepričali s polko To si ti, za katero so malo pred koncem leta v sodelovanju z videoprodukcijo Narodnjak v ambientu term Radenci posneli videospot. Melodijo in aranžma za omenjeno polko je sicer napisal Martin Juhart, besedilo pa Damjan Pasarič. Prleki pa so se festivalske nagrade dolgo veselili čisto po prleško. Člani ansambla Raubarji so doma iz Poljanske doline, zato imajo tamkajšnje narečje v krvi. Lani jim je že drugič uspelo osvojiti nagrado na festivalu viž v narečju v Škofji Loki. Za skladbo v poljanskem narečju z naslovom Čez polanske griče avtorjev Davida Mohoriča in Blaža Jenkoleta so namreč prejeli največ glasov občinstva in zato znova osvojili prehodni leseni kip vandrovčka, ki ga bodo imeli v lasti vse do letošnjega festivala. S