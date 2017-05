Za polke in valčke  že posneli videospote

Danes predstavljamo še zadnjih pet ansamblov, ki so se udeležili letošnjega festivala Slovenska polka in valček (SPV) in tam predstavili bodisi polko bodisi valček. Polka, ki je skoraj zmagala, saj se je s 1754 glasovi uvrstila na odlično drugo mesto, je Sedem petkov v izvedbi članov ansambla Šepet. Ker so na tem festivalu nastopili prvič, so uspeha še toliko bolj veseli, za polko Sedem petkov pa so tudi že posneli videospot s snemalno ekipo Janija Pavca, ki ima na youtubu že prek 60.000 ogledov. »Z rezultatom in priljubljenostjo naše polke smo seveda zelo zadovoljni in hvala vsem, ki so glasovali za nas,« so po festivalu strnili misli Aljaž in Robert Goličnik pa Lara Voler, Nace Grudnik in Rok Sedovnik.



Prvič so se na festivalu predstavili tudi člani ansambla Tik-Tak, ki so zaigrali in zapeli valček z naslovom Povej mi, draga deklica. In tudi fantje ti so za skladbo že posneli videospot s producentoma Miho Dolencem in Miho Lenčkom, in to v objemu Postojnske jame. »Izbrali smo domače okolje, v videospotu pa sta svoji vlogi odlično odigrala Tilen Masten in Eva Kuzmič, ki je popestrila tudi nastop na festivalskem odru, za kar smo ji fantje zelo hvaležni in upamo, da se nam pridruži še kdaj,« so navdušeno povedali Boštjan in Uroš Japelj, Tadej Doles, Jan Jazbec in Jernej Faganel.



Prav tako prvič pa so se s polko Presrečna sem, zaljubljena predstavili člani S.O.S. kvinteta in tudi oni navdušili. Še posebno opazna je bila njihova pevka Špela Pokeržnik, ki je bila na odru edina od deklet brez visokih pet. Za ansambel Unikat nastop na festivalu sicer ni bil prvi, so pa zato na oder stopili prvi in z nežnim valčkom z naslovom Kaj pa ti pobožali dušo številnih poslušalcev. Res da so se s skladbo med valčki uvrstili na zadnje mesto, čeprav 523 glasov ni malo in tudi ne najmanj. Dan po festivalu smo lahko na njihovem profilu na facebooku prebrali: »Po nastopu na SPV smo ugotovili, da za muziko nismo, za star železje zbirat pa vrhunski!« Zraven so objavili fotografijo, na kateri so resnično med samim starim železjem. A to ne pomeni, da njihov valček ne odmeva v ušesih mnogih. Po nekaj dneh so priznali: »Po vseh prejetih čestitkah v zadnjih dneh je čas, da tudi mi strnemo svoje občutke. In lahko mirno zapišemo, da smo srečni! Zakaj? Zato ker smo svoj nastop izpeljali točno tako, kot smo si ga zamislili. Korektno, suvereno in iz srca. Hvala vsem, ki ste nas podprli. Čestitke pa tudi vsem drugim ansamblom, še posebno nagrajenim. Lepo smo se imeli! To pa tudi največ šteje!« Kar še kako drži, zato Davor Pušnik, Andreja Črešnar, Matic Supovec, Andrej Sluga in Bojan Kene – nikar ne obupajte! Že drugič zapored pa so na festivalu nastopili tudi Mladi korenjaki. Tako lani kot tudi letos so se predstavili s polko. Letošnja ima preprost naslov Korenjaki, zanjo pa so prejeli 968 glasov.

