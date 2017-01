Za nastop si je  postavila oder na vrtu

Finalne tekme ameriške nogometne lige superbowl, letos bo 5. februarja, ne gledajo zgolj privrženci športa. Med polčasom stadion namreč zavzamejo največja imena sveta glasbe, ki pripravijo nastop življenja. To še posebno velja za letošnjo pevsko zvezdo, ki o 12-minutnem nastopu na športnem dogodku vseh dogodkov sanjari od četrtega leta in se nanj pripravlja že minulega četrt stoletja. »Ne, ni iluzija,« je Lady Gaga navdušeno čivknila septembra, ko so govorice o njenem pevskem nastopu na nogometnem finalu postale meso.



Bo res pela s strehe stadiona?



Ne bo prvič, da se bo postavila v sredo nogometašev in zapela. Lani jo je namreč doletela čast, da je na jubilejnem, 50. superbowlu odpela ameriško himno, menda brilijantno, da so se ljudem po licih udrle solze nacionalnega ponosa, česar nikakor ni mačji kašelj doseči. A vendar želi z letošnjim nastopom zasenčiti lanskoletnega, prav tako nastope svojih predhodnikov, med katerimi so Coldplay, Katy Perry, Bruno Mars, Beyonce, U2, Aerosmith, Paul McCartney, Prince in Gloria Estefan. »Izjemen izziv. Želim pripraviti nekaj drugačnega, nastop ponesti na povsem novo raven,« je razmišljala. »To načrtujem že od četrtega leta. Natanko vem, kaj želim. Združiti ljudi, ki sicer nikoli ne bi prišli pod eno streho. Želim, da vsak fant tedaj objame svoje dekle, mož poljubi ženo, da se otroci smejijo.« A če ji bo uspelo uresničiti zamišljeno, bo objemanja bolj malo, saj bo večtisočglava množica zadrževala dih, odvetniki pa držali pesti, da bo vse teklo kot namazano.



Vsako leto so nastopi bolj bleščeči in spektakularni. Vsako leto je drug glasbeni izvajalec, a vsem je skupno eno – nastop sredi stadiona. Tradicija, s katero želi Lady Gaga prekiniti, saj naj bi si zamislila prepevanje s strehe stadiona! Zaradi tega naj bi odvetniki že premlevali, kako se zavarovati pred morebitnimi tožbami. Tehniki pa, kako uresničiti to malce noro in morda zelo nevarno idejo. A vsekakor nepozabno.



Na pomembni 5. februar se pripravlja že nekaj mesecev. Vsak dan pod budnim očesom osebnega trenerja oblikuje telo in povečuje vzdržljivost, saj želi biti v formi življenja. Kdor pa želi pokukati v prihodnost in že zdaj videti, kako bo tedaj plesala in kaj bo pela, naj pokuka čez ograjo, ki obkroža njeno posest. Kar na svojem vrtu si je namreč postavila začasna velikanska oder in šotor, kjer neutrudno, dan za dnem, vadi za najpomembnejših 12 minut življenja.