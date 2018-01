Za muzikanti je delovno leto

Člani ansambla Svetlin, ki so na silvestrsko noč skupaj z Ansamblom Saša Avsenika zabavali množico v Zagorju ob Savi, si bodo preteklo leto zapomnili po številnih nastopih, ki so bili vsi po vrsti, tako zatrjujejo, nepozabni. »To pa zato, ker je povsod, kjer smo igrali, nastal spontan žur. Ljudje so se sprostili, čutilo se je, da res uživajo, in to je enkraten občutek tudi za nas, muzikante,« pravi harmonikar in avtor številnih skladb Andrej Svetlin. Tudi člani ansambla Veseli svatje pravijo, da je bilo leto uspešno, saj so veliko igrali in razveseljevali poslušalce. »Zelo živ bo ostal spomin na nastop na slovenskem izboru za Evrovizijo – EMA 2017. Iz uredništva oddaje so nas poklicali, ali smo za to, da nastopimo z eno od že predstavljenih skladb iz preteklih let v narodno-zabavni priredbi. Kot običajno se je vse dogajalo zadnji trenutek, zato smo zelo na hitro spisali priredbo in začeli vaditi. Na dan generalke smo s stilistko odhiteli še v trgovine po nova oblačila. Potem smo pa izvedeli, da si želijo, da bi nastopili v narodnih nošah. Kar smo z veseljem tudi storili. Nastop na Emi pa nam bo, čeprav je šlo nekaj živcev, ostal v lepem spominu,« nam je zaupal vodja ansambla Blaž Šenk. ​Zelo malo je bilo lani slišati tudi o ansamblu Tapravi faloti iz Šoštanja. Mateja in Bojan Grabner sta se res posvečala tudi prvorojenki Žani, a so fantje in dekle kljub temu veliko tudi na odrih. »Lani smo igrali predvsem na porokah, abrahamih, veselicah in drugih zabavah, še posebej veliko tudi v sosednji Avstriji. Ob rednih službah pa je za kaj drugega že zmanjkovalo časa. A brez skrbi, ne bomo odnehali, sploh ker je pred vrati naša 20-letnica,« nam je zaupala pevka Mateja Grabner, ki se je po porodniškem dopustu že vrnila na svoje delovno mesto – v vrtec.

Preteklo leto je bilo polno izzivov in novih preizkušenj še za en ansambel iz Šaleške doline – ansambel Stil, ki je na sceni osem let. »Tik pred novim letom si je naš Sandi zvil nogo, zato smo bili prvič primorani igrati brez njega. Med letom je imel nekaj smole tudi naš Matic, ki je imel na nastopu bližnje srečanje z mikrofonom in se mu je pri tem odlomil zob. Za enega izmed zanimivejših dogodkov pa je poskrbela naša zvesta oboževalka, ki si je na roko vtetovirala naš logotip,« nam je povedal zgovorni Gašper Jazbec. Poleti so stilovci razveseljevali poslušalce s skladbo Mi smo za žur, ki je postala velik hit, videospot pa je zabeležil več kot pol milijona ogledov. V sodelovanju z Borisom Golavškom pa so posneli tudi priredbo uspešnice Jelene Rozga Ne pijem, ne pušim, ki prav tako že podira rekorde.

​Ogromno nastopov je tudi za dolenjskim ansamblom Pogum. Fantje so kljub temu našli čas, da so posneli priredbo pesmi Spomini, ki je stara več kot 30 let in jo je izvajal Ansambel Ivana Puglja, pri katerem je igral Jože Jurečič, oče njihovega Andreja in Mitje Jurečiča. Sedanja priredba pa je delo Dušana Podbevška. Pesem so torej fantje pomladili, pripravljajo pa se na snemanje še ene nove hudomušne polke.

​Kot kaže, torej ni strahu, da tudi v prihodnje ne bi slišali novih viž. Vsi naši sogovorniki vsem bralcem in bralkam revije Suzy želijo uspešno in srečno leto. Mi pa njim ustvarjalnega duha za nove skladbe.

