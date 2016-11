Za koncert v Drami  tri mesece zlagal suito

Ne premoremo veliko glasbenikov, za katere bi lahko trdili, da bi bila glasbena scena brez njih veliko bolj revna in dolgočasna. Prav tako je med glasbeniki malo takšnih, ki se poglabljajo v sam zvok, poskušajo razumeti glasbo celovito, raziskati njeno skrito naravo. Med te spada skladatelj in instrumentalist Drago Ivanuša, ki se lahko pohvali z izjemnim glasbenim opusom, saj je z glasbo opremil 21 filmov, več kot 150 gledaliških predstav ter številne oglase doma in v tujini. Kot inštrumentalist je verjetno najbolj znan po igranju harmonike in klavirja, izdal je sedem samostojnih albumov, redno se pojavlja tudi na izdajah glasbenih kolegov. Za svoje delo je prejel vrsto nagrad in priznanj.



Leta dogovarjanj



V nedeljo, 4. decembra, ob 19. uri se nam bo ponudila enkratna priložnost, da mu prisluhnemo v živo, saj pripravlja poseben koncert za veliki oder ljubljanske Drame. »SNG Drama me je za koncert snubila več let, a dolgo ni bilo dogovora. Delno so bile zato krive čisto objektivne okoliščine v zvezi z mojim zdravjem, najbolj pa želja, da bi bil koncert v Drami nekaj posebnega, da bi ustvaril nekaj novega. Nisem se mogel sprijazniti s preprosto rešitvijo, le preigravati mojo glasbo iz gledaliških predstav in filmov. Vse to je povezano z mojo navezanostjo na to hišo, na igralce, tehnične sodelavce, dramska besedila, stotine zgodb in usod, gledališkega občinstva; sem gledališki človek,« nam je zaupal Ivanuša. »Koncert v Drami je čast in posebna priložnost izraziti nekaj intimnega v zvezi s tem prostorom. Ko je bila ideja zrela, sem vabilo sprejel in se lotil dela. Tako bo program sestavljen iz za to priložnost napisane suite Dviganje glasu za igralko – glas, klavir, marimbo, tolkala in kontrabas. Inspiracija za to delo prihaja iz razmišljanja o zvoku, glasu kot nečem kar nas, še posebno zgoščeno ravno v gledališču, obkroža, z nami manipulira, usmerja naše ravnanje, naše odnose in odločitve. Živimo v času nenehnega, hitrega gibanja, kroženja šuma, informacij-dezinformacij, brisanja meje z virtualnim, zvoka, ki ne dovoli, da bi slišali druge in sebe. Mladen Dolar v knjigi o glasu pravi, da v iskanju tišine, ko nam uspe pobegniti vsem zunanjim zvokom, naletimo na svoj notranji glas, ki nikoli ne utihne. V dviganju glasu tematiziramo ravno ta notranji glas. Ta glas, ki ga prekriva kakofonija našega sveta, je glas, ki nam, ko mu damo možnost, da ga zaslišimo, pove preproste stvari o empatiji, solidarnosti, spoštovanju, kritičnem razmišljanju, pogumu, radovednosti in drugih, pravih stvareh, ki se jim odrekamo v imenu služenja sistemu, v katerega smo se ujeli. Dviganje glasu je demonstracija poslušanja notranjega glasu, seveda z veliko mero humorja, ironije, gledališkosti in skrivnosti.«

