Za božič se posti, za silvestrovo dela

Znano je, da je hrvaški pevec Jasmin Stavros zelo veren, zato ne preseneča, da je zanj najpomembnejši decembrski praznik božič. Preživi ga v čisto posebnem vzdušju, ki je bolj malo podobno razširjenim potrošniško obarvanim božičnim zabavam. »Božič bi moral biti predvsem skromen in ponižen. Praznovati bi ga morali v miru, ob druženju in veselju. Mislim, da ni namenjen velikim slavjem in številnim darilom. Jaz ga praznujem povsem drugače, sem globok vernik, zato poskušam živeti v skladu z evangelijem. Prav zato praznujemo zelo skromno, tudi obdarujemo se tako. Veliko mi pomenijo že iskren nasmeh, stisk roke, mala čokolada, pozornost,« pravi pevec.



Globoko spoštuje božično tradicijo. Navadno se dan pred božičem doma postijo, proti večeru pa okrasijo smrečico in se ob polnoči udeležijo polnočnice ter tako pričakajo božič. Potem odpirajo darilca pod smrečico, naslednji dan pa uživajo v družinskem kosilu in preprosti hrani. Stavros raje obdaruje druge, saj ima veliko stvari in oblačil, ki jih ne potrebuje več. Prijateljem poklanja tudi ribe, ki jih nalovi sam. Letošnji praznik se je veselil svoje nove pesmi, ki govori prav o njegovem tako ljubem prazniku – Sretan božič ljubavi.



Čeprav Staki božiču posveti veliko pozornosti, to ne velja za silvestrovo. Tega bo letos preživel v Poreču delavno, tako kot večina glasbenikov, saj bo na trgu nastopil za več tisoč ljudi. Tudi njegove želje za prihajajoče leto niso kdo ve kako zahtevne. »Predvsem si želim zdravja. Poleg tega si želim, da bi mi nov album uspel tako, kot sem si zamislil. Upam, da bom dobil dovolj moči in to naredil na pravilen način. Mislim, da bo nov album veliko presenečenje za vse moje oboževalce,« pravi Jasmin, ki po uspešnici Vino nek se toči v prazničnem mesecu razveseljuje ljudi z novim singlom in spotom Sretan božič ljubavi.