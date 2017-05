Vsako noč bodo zaigrali skladbo presenečenja

Vsakič ko britanski megarockerji The Rolling Stones napovejo novo turnejo, se začne neusmiljen boj za vstopnice. Neredko slišimo, da je to verjetno zadnja priložnost, da jih doživimo v živo. Ne nazadnje bodo Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts in Ronnie Wood 9. septembra, ko se bo evropska turneja začela s koncertom v Hamburgu, stari več kot 70 let. Najstarejši je bobnar Watts, ki bo takrat štel zavidljivih 76 let. Težko bi trdili, da se jim leta ne poznajo, vsi, ki smo obiskali katerega od koncertov turneje 14 on Fire (2014), smo ugotovili, da so skladbe odigrane nekoliko počasneje, da je veliko zvočnega podvajanja in manj izvajalske suverenosti. To spretno prikrivajo z dolgoletnimi izkušnjami – izjemnim obvladovanjem odra in odrskimi učinki. A vendar so njihovi nastopi posebno doživetje, rock'n'roll zabava za nostalgike in ljubitelje masovnih koncertov.



Evropsko turnejo so napovedali 9. maja in razkrili, da bodo nastopili na 12 različnih prizoriščih po Evropi ter odigrali skupaj 13 koncertov. Sloveniji se bodo najbolj približali 16. septembra, ko bodo nastopili v avstrijskem Spielbergu na red Bull Ringu (12. septembra bodo nastopili v Münchnu). Evropska turneja je svojevrstno nadaljevanje južnoameriške, v okviru katere so imeli 26. marca zgodovinski koncert na Kubi, ki ga je obiskalo osupljivih 500.000 ljudi. Svetujemo ogled odličnega dokumentarca Olé Olé Olé! (režija Paul Dugdale), ki podrobneje prikazuje glasbeno potepanje po Južni Ameriki.



V Evropo torej prihajajo odlično uigrani z novim albumom Blue & Lonesome, na katerem so se vrnili k svojim blues koreninam, na plošči preigravajo klasike Little Walterja, Willieja Dixona, Howlin' Wolfa, Jimmyja Reeda in drugih. Dve skladbi odigra Eric Clapton. Ni skrivnost, da je blues glasba, ki se z leti plemeniti kot dobra vina, zato so obeti odlični. Ne nazadnje je plošča po izzidu zasedla vrhove glasbenih lestvic v 15 državah. Seveda pa ne bodo manjkale njihove največje uspešnice, kot so skladbe Gimme Shelter, Paint It Black, Jumpin Jack Flash, Tumbling Dice ali Brown Sugar. Vsako noč naj bi zaigrali skladbo presenečenja iz njihove bogate zakladnice. Za No Filter turnejo obljubljajo spektakularno odrsko produkcijo z izjemno scenografijo. Zaključila se bo 22. oktobra, ko bo končan koncertni dvojček v Parizu. Tam bodo zaigrali na novem prizorišču U Arena – koncert stonesov bo prvi dogodek na prizorišču. »Zelo sem vznemirjen, ker bomo to jesen igrali po Evropi, se vrnili na nekatera znana prizorišča in zaigrali na nekaterih, ki jih še nismo obiskali,« je med napovedjo turneje povedal Jagger. Kot zanimivost velja omeniti, da se je nedavno izvedelo, da je napisal bojda izjemne spomine, vendar je zelo malo verjetno, da bodo objavljeni. Pisatelj in založnik John Blake je zatrdil, da ima spravljen rokopis. Napisan naj bi bil v sedemdesetih in Jagger naj bi prejel 1,16 milijona evrov predplačila, a je denar pozneje vrnil. V njem naj bi bil zanimiv pogled v njegovo zasebno življenje, ki razkriva bistveno bolj tihega in pozornega Micka, ki je drugačen od neukrotljive javne podobe ene največjih glasbenih zvezd vseh časov.



Cene vstopnic za koncert se začnejo pri 99 evrih, nato pa naraščajo, odvisno od oddaljenosti do odra. Za tako imenovani zlati krog (golden circle) bo treba odšteti 200 evrov, za navijanje tik pod odrom v diamantnem krogu (diamond circle) pa 400. Potem so tukaj še VIP-vstopnice za 500 evrov, ki ponujajo najboljše sedeže, preprost dostop do hrane in pijače ter seveda ugodno parkiranje.