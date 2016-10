Vrnitev v Ameriko iz petdesetih let

Vsi ljubitelji dobre glasbe si v soboto, 15. oktobra, v koledarčku označite dogodek, ki ga ne velja zamuditi. V ljubljanskem Orto baru se bo ob 20. uri začela velika mednarodna rockabilly zabava. Glasbeno druženje Cruisers World Rumble se vsako leto odvija v eni izmed evropskih držav, v katerih deluje lokalna podružnica mednarodnega društva Cruisers. »Lani je bil koncert v belgijskem Antwerpnu, leto prej v Avstriji, letos pa je na vrsti Slovenija,« nam je zaupal organizator dogodka Primož Stonič. »Cruisers Slovenija smo pripravili pester program. Nastopili bodo domači Eightbomb ter britanska zasedba Jack O'Bones, za ogrevanje publike pa bo poskrbel Burnin' Trio iz Poljske. Za dodatno zabavo in dobro vzdušje se obeta tudi Cabaret show z Miss Stacy, vse skupaj pa bodo glasbeno povezovali didžeji Burnout, Charlie Chainsaw in Captain Oilpower. Na dogodku bodo tudi Vixen Bomb Gang s svojim pin up kotičkom.«



Osnovno poslanstvo mednarodnega društva Cruisers je ohranjati in širiti rockabilly-psychobily sceno prav z organiziranjem najrazličnejših koncertnih in drugih družabnih dogodkov. »Trudimo se predstaviti sceno širši javnosti. Društvo ni politično opredeljeno, družijo nas glasba, stari ameriški avtomobili, hot rodi, motocikli in vse, kar je povezano z rock'n'roll kulturo, ki v osnovi izhaja iz petdesetih let prejšnjega stoletja.« Tako imenovani Cruisers chapterji so danes prisotni v več kot 30 državah Evrope, Združenih državah in drugje po svetu. Pridruži se jim lahko vsak, ki je ljubitelj rock'n'roll-rockabilly glasbe in je to del njegovega življenjskega stila. Primož nam je zaupal, da se je domača rockabilly-psychobilly scena v zadnjih 20 letih močno razvila, čeprav pogrešajo več mladih, ki bi prijeli za kitaro in kontrabas in poskušali zaigrati kak uporniški rock'n'roll. »Konec osemdesetih in v začetku devetdesetih let v Sloveniji skoraj nismo mogli govoriti o sceni, danes pa je slika popolnoma drugačna. Sredi devetdesetih smo v Ljubljani začeli manjše partyje z didžeji in enkrat ali morda dvakrat na leto organizirali koncert tujih rockabilly-psychobilly skupin. Z leti se je scena počasi gradila, bilo je več partyjev, več didžejev, ki so vrteli tovrstno glasbo, in vse več koncertov. Zelo velik prispevek pa je bilo pojavljanje domačih skupin, med katerimi so najbolj omembe vredni in tudi že dobro mednarodno priznani neorock'n'rollerji Eightbomb in psychobilly zasedba Clockwork Psycho.«



Korak naprej



Prav napori domačih didžejev in drugih so bili gonilo, ki je privedlo do tega, da danes v Sloveniji čez leto nastopi več glasbenih skupin iz Evrope, Amerike in Kanade, dobili pa smo tudi poletni rockabilly festival ob morju, nekaj manjših klubskih festivalov in nekaj srečanj ameriških avtomobilov ter tako imenovane hot rod kulture, ki je zelo povezana z rockabilly-psychobilly sceno. »Vsak teden je v Ljubljani tudi nekaj manjših dogodkov in partyjev ter tudi bolj plesno usmerjenih večerov s tečaji boogie woogija, rockabillyja in podobno. Osebno se mi zdi dober kazalnik tudi to, da rockabilly in psychobilly bende vabijo organizatorji drugih dogodkov, ki niso neposredno povezani z našo sceno, na primer tatujevske konvencije, rock festivali, motozbori. To pomeni, da se za tovrstno glasbo zanima tudi širša publika, kar je dobro. Na kratko, scena je, se pa Slovenija težko primerja z deželami, kjer ima tovrsten življenjski slog tradicijo že od začetka pojava rock'n'rolla konec petdesetih let prejšnjega stoletja. Države, kot so Švedska, Nemčija, Finska, Nizozemska in seveda Velika Britanija, imajo zelo močno sceno, enako Belgija, Švica, Italija in Španija, tudi Avstrija.«



Skupina Eightbomb je v začetku letošnjega leta prav v Orto baru predstavila četrti album Live at De Melkbus in odprla koncertno zelo uspešno in tudi naporno sezono, ki jih je peljala po državah Beneluksa. Decembra se vračajo v Anglijo, kjer so nastopali na enem največjih psychobilly festivalov Bedlam Breakout v Northamptonu. Skupina za prihodnje leto napoveduje nov studijski album in vsaj dve obsežni evropski turneji. Njihov nastop na prihajajočem Crusiers World Rumblu bo enkratna priložnost, da jih znova doživimo v živo in se prepričamo, kako so mednarodne koncertne izkušnje vplivale na njihov nastop. »Za Cruisers World Rumble velja nenapisano pravilo, da se izbere kakšen domač bend iz države gostiteljice ter skupino iz tujine prek Cruisers chapterjev iz drugih držav,« pojasnjuje Primož. »Bistvo sta sodelovanje in podpora bendom, da se lahko predstavijo mednarodni publiki in v državah, kjer še niso nastopali.« Tako bomo lahko prisluhnili britanski neorockabilly skupini The Jack O’Bones, ki deluje vse od leta 2013, s prihodom novega kitarista leta 2015 pa je dobila veter v jadra in začela uspešno nastopati po Otoku in celinski Evropi. Ustanovitelj skupine je pevec in kontrabasist Paul Harwood, kitaro igra Mark Bending, ki je na sceni že od 14. leta, za bobni pa sedi Richard Turner. Njihov aktualni album se imenuje Three Jacks.



Slovenski Cruisers chapter



»Ustanovljen je bil leta 2013 in od takrat smo organizirali več kot deset koncertov, tudi nastop legendarne ameriške psychobilly zasedbe The Quakes, sodelovali smo pri podobnih projektih in redno prirejali rockabilly večere z didžeji. V Ljubljani in Sloveniji se kot klub udeležimo večine dogodkov, prav tako gremo vsako leto na več festivalov v tujino in seveda obiščemo Cruisers World Rumble. Letos smo dobili nalogo, da ga organiziramo v Sloveniji, dogodek je namenjen zabavi in druženju vseh, ki se radi zabavajo ob dobri glasbi in imajo radi dobro mednarodno vzdušje,« nam je zaupal Primož Stonič.